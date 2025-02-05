Артист в сессионном зале признался, что его жизнь в Одессе на самом деле удалась.

Известный одесский комик Олег Филимонов, наиболее узнаваемый как ведущий телепередачи "Джентльмен-шоу", досрочно сложил полномочия депутата Одесского городского совета. Как передает корреспондент УНИАН, его решение о сложении мандата своим голосованием поддержало большинство депутатов.

После голосования все присутствующие в зале встали и приветствовали бурными аплодисментами Филимонова, который был самым старшим по возрасту депутатом. В свою очередь народный артист Украины, бывший участник команды КВН "Одесские джентльмены", обратился к людям с речью.

"Вся моя жизнь, начиная с 16 лет, посвящена этому городу. Она проходила здесь, в Одессе, Здесь я учился, здесь женился впервые, потом второй раз - второй раз удачно... Здесь защитил кандидатскую, писал докторскую и оставил свою должность в университете и пошел на телевидение, где работал почти 20 лет. Получил почти все телевизионные награды, которые существовали... Стал Народным артистом Украины. Могу сказать, что жизнь удалась", - признался он.

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Также во время выступления 72-летний юморист напомнил, что его творческая деятельность продолжается. В кулуарах депутаты говорят, что именно творческая деятельность и "усталость" якобы стали причиной того, что Филимонов оставил депутатское кресло.

Что известно об Олеге Филимонове

Напомним, Олег Филимонов - актер театра и кино, сценарист, филолог, телеведущий, пародист, шоумен, комик и музыкант родом из Николаева. Был участником команды КВН "Одесские джентльмены", ведущим телепередач "Джентльмен-шоу", "Камера смеха" и других. В 2014 году был одним из первых украинских деятелей культуры, публично высказавшихся против агрессии РФ - аннексии Крыма, вторжения на Донбассе.

В 2020 году актер баллотировался в мэры Одессы от партии "Слуга народа", но его опередили, в частности, Геннадий Труханов и Николай Скорик от партии ОПЗЖ. Тогда Филимонова избрали в Одесский горсовет от этой же партии - в списке он был номером один.

В интервью УНИАН Филимонов опроверг, что был техническим кандидатом в мэры Одессы, и делился своим видением изменений в городе.

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