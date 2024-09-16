Путинист даже обращался к гадалке.

Один из главных сторонников путинского режима и российский певец Николай Басков, который открыто поддерживает вторжение России в Украину, неожиданно затронул тему своей смерти.

Как сообщают российские пропагандистские издания, Басков заявил, что намерен прожить до 91 года. Он ссылается на предсказание гадалки.

"Мне гадалка сказала, что я буду до 91 года жить", — поделился Басков своими ожиданиями.

Видео дня

Кроме того, Басков пожаловался на финансовые трудности. По его словам, ему пришлось взять кредит для завершения строительства собственного дома.

Интересно, что по сообщениям СМИ, он планирует перевести в новый дом жену, которой у него на данный момент нет и, вероятно, не будет, так как ходят слухи о том, что он - гей.

Николай Басков болен - что необходимо знать

Певец сильно поправился - его лицо стало округлым, и появился живот. В сети писали, что у Баскова есть серьезная болезнь.

Позже появилась информация, что артиста прооперировали. Потом сам певец на премии "Золотой граммофон" рассказал, что порвал сухожилие, перенес операцию и уже идет на поправку.

Что Николай Басков говорит о войне в Украине

Николай Басков, российский певец и сторонник Владимира Путина, открыто поддерживает военное вторжение России в Украину. Он неоднократно выражал поддержку преступным действиям российского правительства и армии, публично выступая с заявлениями, которые оправдывают и одобряют агрессию.

Басков активно участвует в пропагандистских мероприятиях, направленных на поддержание имиджа российского руководства и его решений в отношении войны. Его позиция вызывает возмущение среди многих, особенно на фоне массовых страданий и разрушений, вызванных войной.

Вас также могут заинтересовать новости: