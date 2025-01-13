Певица более двух лет назад стала мамой и ни разу не пожалела о своем решении.

Известная украинская певица Наталья Могилевская рассказала, как долго решалась взять из детдома детей. Артистка призналась, что повлияло на ее решение, а также дала совет поклонникам.

На своей странице в Instagram знаменитость рассказала о своей личной жизни и пути к счастью. Исполнительница призналась, что она уже не верила в настоящую любовь и большую семью в 48 лет, но произошло иначе. Один из самых страшных дней в ее жизни - 24 февраля 2022 года - стал еще одновременно самым счастливым.

В первый день полномасштабного вторжения судьба подарила звезде любимого мужчину - Валентина. Со временем пара, которая уже состояла в отношениях, решилась на пополнение в семье. Они решили забрать из приюта двоих детей. По словам артистки, они не колебались долго, это решение было принято буквально за одну минуту.

Видео дня

"Я 10 лет была одинокой. Началась война... А чего я могла ждать? Да ничего! Но кто знал, что вместе с тем ужасом в первую неделю войны она принесет в мою жизнь самое большое счастье. Кто мог знать? Поэтому верьте, что Господь дарит лучшую судьбу. Даже если страшные испытания длиной в 10 лет, это ничего не значит. Потому что я не жалею ни об одном дне, потому что я изменилась. Я только сейчас стала тем человеком, который заслуживает и умеет принимать это счастье. Знаете, сколько мы думали, чтобы усыновить ребенка? Одну минуту!" - поделилась Могилевская.

Певица также поддержала поклонников, которые сейчас одиноки и не встретили свою любовь. Она подчеркнула, что так бывает из-за страха человека перед новыми отношениями, но судьба здесь ни при чем. Наталья указала, что преодолеть страх возможно, как это произошло у нее.

"Мне так хочется поделиться своим опытом и знаниями. Потому что мне очень жаль всех тех, кто одинок не по призванию, а одинок от страха снова строить отношения", - сказала звезда.

Как известно, сейчас Могилевская с мужем Валентином воспитывает двух приемных дочерей - 13-летнюю Мишель и 4-летнюю Соню. У девочек появилась семья в 2023 году.

Напомним, ранее Наталья Могилевская впервые привела названную дочь на выступление и показала ей звезд. 4-летняя Соня побывала на съемках новогодней программы.

Вас также могут заинтересовать новости: