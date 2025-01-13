Известная украинская певица Наталья Могилевская рассказала, как долго решалась взять из детдома детей. Артистка призналась, что повлияло на ее решение, а также дала совет поклонникам.
На своей странице в Instagram знаменитость рассказала о своей личной жизни и пути к счастью. Исполнительница призналась, что она уже не верила в настоящую любовь и большую семью в 48 лет, но произошло иначе. Один из самых страшных дней в ее жизни - 24 февраля 2022 года - стал еще одновременно самым счастливым.
В первый день полномасштабного вторжения судьба подарила звезде любимого мужчину - Валентина. Со временем пара, которая уже состояла в отношениях, решилась на пополнение в семье. Они решили забрать из приюта двоих детей. По словам артистки, они не колебались долго, это решение было принято буквально за одну минуту.
"Я 10 лет была одинокой. Началась война... А чего я могла ждать? Да ничего! Но кто знал, что вместе с тем ужасом в первую неделю войны она принесет в мою жизнь самое большое счастье. Кто мог знать? Поэтому верьте, что Господь дарит лучшую судьбу. Даже если страшные испытания длиной в 10 лет, это ничего не значит. Потому что я не жалею ни об одном дне, потому что я изменилась. Я только сейчас стала тем человеком, который заслуживает и умеет принимать это счастье. Знаете, сколько мы думали, чтобы усыновить ребенка? Одну минуту!" - поделилась Могилевская.
Певица также поддержала поклонников, которые сейчас одиноки и не встретили свою любовь. Она подчеркнула, что так бывает из-за страха человека перед новыми отношениями, но судьба здесь ни при чем. Наталья указала, что преодолеть страх возможно, как это произошло у нее.
"Мне так хочется поделиться своим опытом и знаниями. Потому что мне очень жаль всех тех, кто одинок не по призванию, а одинок от страха снова строить отношения", - сказала звезда.
Как известно, сейчас Могилевская с мужем Валентином воспитывает двух приемных дочерей - 13-летнюю Мишель и 4-летнюю Соню. У девочек появилась семья в 2023 году.
Напомним, ранее Наталья Могилевская впервые привела названную дочь на выступление и показала ей звезд. 4-летняя Соня побывала на съемках новогодней программы.