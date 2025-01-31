Певица рассказала о методах воспитания девочек.

Известная украинская певица Наталья Могилевская рассказала о своем материнстве. Исполнительница раскрыла методы воспитания приемных дочерей, а также неожиданно заговорила о пополнении в семье.

В своем Instagram знаменитость поделилась, что не планирует останавливаться на двух детях и в будущем мечтает, что их семья увеличится. Как известно, сейчас звезда с мужем Валентином, с которым состоит в отношениях с 2022 года, воспитывает двух приемных дочерей-сестер - 13-летнюю Мишель и 4-летнюю Софию.

Однако артистка не скрывает, что мечтает стать мамой мальчика. Правда, Наталья не раскрыла, планирует ли усыновить еще одного ребенка из детдома. Они лишь коротко указала: "Очень хочу сына".

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А вот насчет воспитания девочек, то Могилевская была более многословной. В частности, она поделилась, что делает это с помощью многих методов, но особенно выделила принцип "зеленой ручки". Певица не акцентирует дочерям на ошибках, а наоборот хвалит их и обращает внимание на их даже маленькие ежедневные достижения.

"Этот метод придумала мать одного мальчика. Она взяла зеленую ручку и вместо ошибок начала выделять зеленой пастой то, что было правильным. То есть она выбрала фокусироваться на том, что получается хорошо, вместо того, чтобы указывать на ошибки. В результате этого эксперимента у мальчика сильно выросла успеваемость в школе, он стал более мотивированным к обучению, ведь поверил в собственные силы. И необязательно в школе, но и дома обращать внимание именно на то, что получается замечательно: как быстро ты все убрал, ты придумал отличную игру, ты лучше всех шутил и так далее..." - рассказала артистка в своем блоге в Telegram.

Напомним, ранее Наталья Могилевская похвасталась новым достижением названной дочери. Певица поделилась милыми кадрами с крохой.

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