Мирослав Кувалдин говорит, что карьера и жизнь в России были мечтой артистки.

Украинский певец, солист группы "The ВЙО" Мирослав Кувалдин, который сейчас служит в рядах ВСУ, прокомментировал поступки украинской исполнительницы Ани Лорак. Он также объяснил, как относится к артистам-предателям, которые живут в РФ.

Как известно, Ани Лорак сбежала в Россию и уже несколько лет строит свою карьеру там. Певица молчит о войне в Украине и поддерживает путинский режим. Кувалдин убежден, что ее действия связаны с давней мечтой работать в РФ, и быть популярной именно там.

Относительно других артистов-беглецов лидер группы "The ВЙО" сказал, что даже не хочет говорить о них, потому что они не заслуживают внимания. При этом он рад за украинских знаменитостей, которые защищают Украину на фронте.

"Я бы на месте Ани Лорак так и поступил бы. Она всю жизнь об этом мечтала, ее мечта осуществилась. Очевидно, для нее это была большая мечта, которая перевесила все семейные отношения и все общественные обязанности. Я рад за музыкантов, актеров и публичных деятелей, которые присоединились к войску, а на остальных не хочу тратить силу своей мысли. Все станет на свои места рано или поздно", - указал Мирослав.

Что известно о Кувалдине

Артист имеет нигерийское происхождение, но всю свою жизнь прожил в Украине. В 1991 году вместе с Сергеем Пидкаурой Кувалдин создал группу "The ВЙО". Уже через четыре года он стал лауреатом фестиваля "Червона рута" с песней "Ганджа".

Кроме того, Мирослав также является автором песен украинских звезд, в частности, Оли Поляковой. Он написал для нее хиты "Бывший" и "Первое лето без него". Среди самых известных песен группы "The ВЙО" "Нам Пороблено", "Кобеляки", "Едем в Карпаты", "Белые Лилии", "Контрабас".

После начала полномасштабного вторжения артист остановил свою концертную деятельность и присоединился к рядам ВСУ.

Напомним, ранее о предательнице Ани Лорак высказался ее экс-продюсер Сергей Перман.

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