Мужчина в очередной раз хочет поддержать украинцев.

Американский актер и сценарист Микки Рурк много раз выражал свою поддержку украинскому народу относительно войны с Россией. А недавно он призвал своих поклонников помочь херсонцам, пострадавшим от оккупантов. На своей странице в инстаграм мужчина объявил сбор на миллион долларов для благотворительного фонда One World Aid Alliance, которым руководит его друг из Николаева - Дмитрий Корнийчук.

"Я знаю, что украинцы проходят через много очень тяжелых испытаний. Ассистент и друг, с которым я работаю уже 10 лет – Дима – он из Украины и я его очень люблю. У него есть 12 членов семьи в Украине. Мое сообщение для всех украинцев и оно не имеет ничего общего с политической фигней. Желаю благословения всем вам", - сказал Микки Рурк.

Деньги, которые хочет собрать звезда, будут направлены на помощь с жильем жителям Херсона, дома которых были разрушены страной-террористкой.

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С Дмитрием Микки дружит давно. Актер даже раньше говорил о том, что завещал ему свое состояние и предпочитает быть похороненным в Украине, где родился и вырос его товарищ.

Голливудский актер также отмечал, что имеет много друзей из Украины, которые сейчас на фронте. Он ежедневно смотрит новости и волнуется за каждого из них.

Кстати, известная актриса и певица Барбара Стрейзанд недавно передала украинцам новый реанимобиль. Женщина уже четвертый раз дарит такое авто, которое помогает спасать жизни бойцам и всем пострадавшим из-за агрессии россиян.

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