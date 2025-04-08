Актера заподозрили в неудачных пластических операциях.

Американский актер, звезда картин "Сердце Ангела", "Неудержимые", "Железный человек 2", номинант на "Оскар" и обладатель "Золотого глобуса" за роль Рэнди Робинсона в фильме "Рестлер", Микки Рурк показал новое фото в сети, которым удивил поклонников. Артиста заподозрили в неудачных пластических операциях из-за кардинальных изменений в его внешности.

Недавно голливудская звезда согласился сняться в реалити-шоу "Большой брат". Перед стартом съемок он прибыл в Лондон, где провел вечер в компании своих друзей. Он поделился кадром в Instagram, на котором продемонстрировал изменения в своей внешности.

В последнее время знаменитость не часто можно увидеть на экранах, а также он редко делится контентом в сети. Поэтому изменения во внешности видны невооруженным глазом. В 1980-х годах Рурка считали одним из самых красивых актеров, однако сейчас он изменился до неузнаваемости.

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"В последний раз он был по-настоящему популярным во время "Рестлера". Ему, как и всем остальным, нужно оплачивать счета. Так что участие в шоу - это не проблема. Он - мечта продюсеров, потому что у него много историй", - пишет Daily Mail со ссылкой на инсайдера.

По его словам, участие 72-летнего артиста в реалити стало прекрасной возможностью напомнить о себе. По правилам шоу публичные люди собираются в одном доме и выполняют задания.

Пик популярности Микки пришелся на 1980 годы. Тогда он сыграл роли в картинах "Девять с половиной недель", "Сердце Ангела". Его карьера стремительно развивалась, но в 1990-х он объявил о паузе в творчестве и попробовал себя в боксе. Он участвовал в поединках, во время одного из которых получил травму.

После этого внешность звезды начала постепенно меняться. Он не скрывал, что ложился под нож пластического хирурга, но подчеркивал, что это была необходимость, чтобы исправить последствия травм.

"В основном это было для того, чтобы исправить беспорядок на моем лице после бокса, но я обратился не к тому человеку, чтобы он вернул мне лицо к нормальному виду. Мне дважды ломали нос. Я перенес пять операций на носу и одну на разбитой скуле",- делился Рурк.

Правда, его бывшая жена - Дебра Фойер - рассказывала, что ее муж менял свою внешность для съемок в кино. Речь шла о ленте "Дикая орхидея" 1989 года. Тогда зрители впервые заметили изменения в актере.

"Он убьет меня за это, но он так хотел получить роль в одном фильме, что установил себе имплантаты в щеки. Он сказал мне, что отек, потому что ему удалили зубы. Но я знала, что это неправда - у него не было зубов, которые можно было бы удалить", - отмечала женщина.

На внешний вид звезды Голливуда влияла также и депрессия, и зависимость от алкоголя. Когда его актерская карьера пошла на спад и произошел развод с женой, Микки пытался утолить боль с помощью алкоголя.

"Я потерял дом, жену, доверие, окружение. Я потерял душу. Я остался один. Перестал звонить телефон. Я жил на 200 долларов в неделю. Впервые за много лет я стал сам ходить в супермаркет. Сейчас я привык к этому", - делился артист.

10 лет назад знаменитость снова заподозрили в пластической операции. Тогда его заметили на улице с повязкой на носу. Поклонники предполагали, что Рурк сделал ринопластику. Черты его лица стали более четкими и выразительными, морщин, характерных для этого возраста, видно не было.

Напомним, ранее Микки Рурк расплакался в эфире из-за войны в Украине. Актер не смог сдержать эмоций, рассказывая о терроре россияне в нашей стране. Он призвал диктатора Путина немедленно остановить войну и геноцид украинского народа.

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