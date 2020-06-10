MARUV без лифчика анонсировала новый клип (фото)

Новое видео должно выйти на следующей неделе.

Эпатажная украинская певица MARUV засветилась в откровенном наряде и анонсировала выход нового музыкального видео.

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Новый снимок она опубликовала на своей странице в Instagram.

На фото певица позирует в черном боди на шнуровке. При этом грудь MARUV прикрыта лишь тонкой сеткой.

Свой образ она дополнила крупными серьгами, черной шляпой с небольшими полями и ярким макияжем глаз.

"IWantYou музыкальное видео выйдет на следующей неделе", - анонсировала MARUV.

Поклонники оценили новый образ своей любимицы: "Как всегда самая, самая", Красотка!", "Смело", - написали фанаты.

Как сообщал УНИАН, ранее эпатажная MARUV показала идеальную фигуру в купальнике.

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