MARUV без лифчика анонсировала новый клип (фото)
20:05, 10 июня 2020Звезды
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Новое видео должно выйти на следующей неделе.
MARUV / фото instagram.com/maruvofficial
Эпатажная украинская певица MARUV засветилась в откровенном наряде и анонсировала выход нового музыкального видео.
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Новый снимок она опубликовала на своей странице в Instagram.
На фото певица позирует в черном боди на шнуровке. При этом грудь MARUV прикрыта лишь тонкой сеткой.
Свой образ она дополнила крупными серьгами, черной шляпой с небольшими полями и ярким макияжем глаз.
"IWantYou музыкальное видео выйдет на следующей неделе", - анонсировала MARUV.
Поклонники оценили новый образ своей любимицы: "Как всегда самая, самая", Красотка!", "Смело", - написали фанаты.
Как сообщал УНИАН, ранее эпатажная MARUV показала идеальную фигуру в купальнике.
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