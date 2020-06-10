Эпатажная MARUV показала идеальную фигуру в купальнике (фото)
13:06, 10 июня 2020Звезды
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Девушка отдыхает на природе и, судя по всему, отлично проводит время. Звезда выглядит свежей и отдохнувшей, а также демонстрирует подтянутую фигуру.
MARUV показала фигуру в купальнике / Instagram MARUV
Эпатажная украинская певица MARUV показала фигуру в купальнике.
Instagram MARUV
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Свежее фото артистка опубликовала в "историях" в своем Instagram.
Девушка отдыхает на природе и, судя по всему, отлично проводит время. Звезда выглядит свежей и отдохнувшей, а также демонстрирует подтянутую фигуру.
На снимке артистка позировала в цельном черном купальнике, демонстрируя подтянутые ягодицы.
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