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Эпатажная MARUV показала идеальную фигуру в купальнике (фото)

13:06, 10 июня 2020
Звезды
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MARUV показала фигуру в купальнике / Instagram MARUV
Instagram MARUV

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Свежее фото артистка опубликовала в "историях" в своем Instagram. 

Девушка отдыхает на природе и, судя по всему, отлично проводит время. Звезда выглядит свежей и отдохнувшей, а также демонстрирует подтянутую фигуру. 

На снимке артистка позировала в цельном черном купальнике, демонстрируя подтянутые ягодицы. 

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Теги: #певица#MARUV