Эпатажная MARUV показала идеальную фигуру в купальнике (фото)

Девушка отдыхает на природе и, судя по всему, отлично проводит время. Звезда выглядит свежей и отдохнувшей, а также демонстрирует подтянутую фигуру.

Эпатажная украинская певица MARUV показала фигуру в купальнике. Читайте такжеНастя Каменских показала чувственное фото с Потапом Свежее фото артистка опубликовала в "историях" в своем Instagram. Девушка отдыхает на природе и, судя по всему, отлично проводит время. Звезда выглядит свежей и отдохнувшей, а также демонстрирует подтянутую фигуру. На снимке артистка позировала в цельном черном купальнике, демонстрируя подтянутые ягодицы. Читайте новости шоу-бизнеса, гороскопы на канале УНИАН Lite в Telegram

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