Мужчина стал популярным после участия в шоу.

Певец Антон Копытин из Донецка запомнился украинцам яркой победой в пятом сезоне шоу "Голос страны" в 2015 году. Тогда наставницей молодого артиста была Тина Кароль, которая подарила ему квартиру в столице перед объявлением результатов проекта.

После победы Антон активно гастролировал и записывал новые песни. Однако сейчас мужчина исчез в информационном пространстве. Где сейчас Копытин и чем занимается - читайте дальше.

Жизнь Антона после шоу "Голос страны"

Первое место на шоу кардинально изменило жизнь Антона и стало толчком для развития карьеры.

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Например, по приглашению американской благотворительной организации Ukraine Relief он ездил в тур по городам США. Позже Копытин сотрудничал с артистами Арсеном Мирзояном и Аркадием Войтюком в проекте "Нотр-Дам де Пари". Там музыканты пели известные композиции из мюзикла.

Затем исполнитель участвовал в шоу "Танцы со звездами" в качестве вокалиста до 2022 года.

Где сейчас Антон Копытин

До начала полномасштабного вторжения Копытин уже был многодетным отцом несовершеннолетних детей. А после 24 февраля 2022 года он с семьей выехал за границу. Артист поехал в город Сиэтл, ведь имел американскую визу и ранее выступал в США в христианских общинах.

"Когда Копытины приехали в Сиэтл, они несли два чемодана, мешок с вещами и пять рюкзаков - по одному для Антона, его жены Ольги и их детей: 11-летнего Марка, 8-летней Евы и 7-летнего Филиппа. С тех пор как началось полномасштабное вторжение России, Копытины среди тысяч семей, прибывающих в США в поисках убежища после опасного путешествия из зоны боевых действий", - отмечало американское издание The Seattle Times.

Антон позже рассказал, что его теща осталась в Мариуполе. Женщина не смогла покинуть оккупированную территорию и уехать с ними.

Чем сейчас занимается певец - он не рассказывает. Последний его пост в Instagram датирован 2021 годом.

Напомним, ранее стало известно, куда исчез ведущий "Лото-Забавы" Анатолий Гнатюк.

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