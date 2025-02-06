Артист также раскрыл, что для него является самым сложным на фронте.

Украинский актер, известный по сериалам "Мирный 21", "Первые ласточки", "Новенькая", Максим Девизоров, который ранее ответил, должны ли артисты воевать, рассказал о своей службе в рядах ВСУ. Артист рассекретил, какие задачи выполняет на фронте и что для него является самым сложным.

Знаменитость стал на защиту страны с оружием в руках в 2022 году. В интервью для УНИАН Девизоров поделился, что длительное время служил в рядах 103-й отдельной бригады Сил Территориальной обороны. Вместе с собратьями он выполнял боевые задачи в Донецкой и Харьковской областях. Несколько месяцев назад звезда перевелся в подразделение ТРО Медиа, где сейчас занимается созданием Театра Ветеранов.

"Несколько месяцев назад я присоединился к подразделению ТРО Медиа, где под руководством полковника Дмитрашкивского, под кураторством Ахтема Сеитаблаева, у меня появилась возможность заниматься созданием Театра Ветеранов. Это огромная удача быть причастным к созданию такого места, где воины, которые видели самое страшное, могут прийти и будут чувствовать себя в безопасности. Здесь их выслушают", - рассказал Максим.

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Актер говорит, что не может выделить одно боевое задание, которое было самым сложным для него. По его словам, ему всегда сложно перемещаться с одной позиции на другую, поскольку это опасно и часто непонятно, откуда ждать удара от врага.

"Так чтобы одну задачу выбрать - трудно. Самым сложным было и есть перемещение - к позициям и от позиций... Особенно надо быть начеку. Потому что не знаешь откуда бахнет - снизу, сверху или сбоку", - сказал Девизоров.

В дополнение, военный высказался и о возвращении в тыл после службы на фронте. Артист отметил, что для него в последнее время все сложнее возвращаться к привычной прошлой жизни и объяснил почему:

После службы крайне трудно возвращаться к привычной жизни - часто уже нет того окружения, которое считал своим, совсем по-другому смотришь на вещи... Поскольку ценности приобрели совсем простые - проявления человечности и поддержки... Я наконец понимаю, почему пацанов иногда так тянет назад.

Напомним, ранее Максим Девизоров резко высказался о бывшей, которая родила от другого. Артист признался, свободно ли его сердце после развода.

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