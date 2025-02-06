Украинский актер, известный по сериалам "Мирный 21", "Первые ласточки", "Новенькая", Максим Девизоров, который ранее ответил, должны ли артисты воевать, рассказал о своей службе в рядах ВСУ. Артист рассекретил, какие задачи выполняет на фронте и что для него является самым сложным.
Знаменитость стал на защиту страны с оружием в руках в 2022 году. В интервью для УНИАН Девизоров поделился, что длительное время служил в рядах 103-й отдельной бригады Сил Территориальной обороны. Вместе с собратьями он выполнял боевые задачи в Донецкой и Харьковской областях. Несколько месяцев назад звезда перевелся в подразделение ТРО Медиа, где сейчас занимается созданием Театра Ветеранов.
"Несколько месяцев назад я присоединился к подразделению ТРО Медиа, где под руководством полковника Дмитрашкивского, под кураторством Ахтема Сеитаблаева, у меня появилась возможность заниматься созданием Театра Ветеранов. Это огромная удача быть причастным к созданию такого места, где воины, которые видели самое страшное, могут прийти и будут чувствовать себя в безопасности. Здесь их выслушают", - рассказал Максим.
Актер говорит, что не может выделить одно боевое задание, которое было самым сложным для него. По его словам, ему всегда сложно перемещаться с одной позиции на другую, поскольку это опасно и часто непонятно, откуда ждать удара от врага.
"Так чтобы одну задачу выбрать - трудно. Самым сложным было и есть перемещение - к позициям и от позиций... Особенно надо быть начеку. Потому что не знаешь откуда бахнет - снизу, сверху или сбоку", - сказал Девизоров.
В дополнение, военный высказался и о возвращении в тыл после службы на фронте. Артист отметил, что для него в последнее время все сложнее возвращаться к привычной прошлой жизни и объяснил почему:
После службы крайне трудно возвращаться к привычной жизни - часто уже нет того окружения, которое считал своим, совсем по-другому смотришь на вещи... Поскольку ценности приобрели совсем простые - проявления человечности и поддержки... Я наконец понимаю, почему пацанов иногда так тянет назад.
Напомним, ранее Максим Девизоров резко высказался о бывшей, которая родила от другого. Артист признался, свободно ли его сердце после развода.