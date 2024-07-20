Она была в браке два года.

Украинская актриса Светлана Гордиенко, которая играла в сериале "Обещание Богу", сообщила о разводе с актером-воином Максимом Девизоровым.

Девушка отметила, что их отношения уже давно завершились. Однако она долгое время не решалась рассказать об этом публично, ведь считала это "неактуально".

"У меня впервые в жизни что-то не получилось. Все получалось всегда. Рано или поздно. Я всегда получала то, что в начале оговорила, запланировала, захотела. А семья у меня не получилась. Возможно, потому что я эгоистичная, жестокая, нетерпеливая. Возможно, просто потому, что у меня очень высокие требования к понятию "семья". Возможно, я просто больна и мне нужен врач. Но да, я не хочу и не умею притворяться той, кем я не являюсь. Я больше не жена воина, не часть красивой сказки, которую хотелось бы закончить "И жили они долго и счастливо", - отметила актриса в Instagram.

Видео дня

Светлана добавила, что благодарна за опыт, который получила в браке. Сейчас она хочет перемен и работать над собственным счастьем уже без Максима. Об этом она написала так:

"Я благодарна этому пути и тому, что у меня есть много сил и энергии бороться за свое счастье. Давно уже мы не семья. Были ли ею? Вопрос оставлю открытым. Главные инсайты этой истории? Начиная работать над историей, обязательно оговорите с партнером жанр, в котором вы существуете. Можно ничего не делать и посмотреть, что оно будет. Ответ: все исчезнет".

Гордиенко также подчеркнула, что больше подробностей рассказывать не хочет. А всем подписчикам пожелала беречь тех, кого действительно не хотите потерять и кого по-настоящему любите.

К слову, в начале полномасштабной войны звезда сериала "Первые ласточки" Максим Девизоров вступил в ряды ВСУ. А в мае 2022 года они со Светланой Гордиенко официально оформили отношения. Их роспись была очень скромной, пригласили лишь нескольких самых близких друзей. Затем мужчина вернулся на службу в Донецкую область.

Напомним, недавно известный украинский режиссер Ахтем Сеитаблаев разорвал отношения с молодой избранницей.

Вас также могут заинтересовать новости: