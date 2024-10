Артист получил травмы, которые были несовместимы с жизнью.

Стало известно, какой была причина смерти британского певца и экс-участника известной группы One Direction Лиама Пейна, которого не стало 16 октября. На момент смерти артисту был 31 год.

Как сообщает издание La Nacion, звезда умер от несовместимых с жизнью травм. Исполнитель выпал с третьего этажа отеля в Аргентине, вследствие чего сломал череп. Его смерть наступила мгновенно, указали медики.

Руководитель службы экстренной помощи Буэнос-Айреса Альберто Кресенти заявил, что спасатели сразу прибыли на место событий в отель CasaSur Palermo, когда 16 октября получили звонок от персонала отеля. Однако спасатели не смогли спасти жизнь музыканта.

"Наша задача состояла в том, чтобы быстро отправиться туда, оказать медицинскую помощь и попытаться реанимировать его, но его травмы были несовместимы с жизнью. Исходя из того, что видела команда, очевидно, был перелом черепа и чрезвычайно серьезные травмы, которые привели к его скорой смерти", - отметил Кресенти.

Очевидец, который также находился в этом отеле заявил, что Пейн был под воздействием наркотических веществ и в состоянии алкогольного опьянения. Он был агрессивным, по словам мужчины, и буквально разрушал всю мебель в гостиничном номере.

Также правоохранители заявили, что они прибыли в отель, когда им сообщили, что в помещение находится "неадекватный мужчина, который мог быть под действием наркотиков и алкоголя". Официальных подтверждений тому, что на момент смерти Лиам действительно был в нетрезвом состоянии, нет.

К слову, Пейн стал известным как участник группы One Direction, которая была создана после участия музыкантов в шоу "The X Factor" в 2010 году. После успеха с группой Лиам начал сольную карьеру и выпустил много печен, в частности, "Strip That Down". У артиста остался сын Беар от певицы Шерил Коул.

