Музыканту был 31 год.

Бывший участник бойз-бэнда One Direction Лиам Пейн найден мертвым в Аргентине. Певец выпал из окна отеля в Буэнос-Айресе, сообщает местная полиция.

"Лиам Джеймс Пейн, композитор и гитарист, бывший участник группы One Direction, погиб сегодня после падения с третьего этажа отеля в районе Палермо", – говорится в заявлении полиции.

Reuters пишет, что тело музыканта обнаружили во внутреннем дворике гостиницы.

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"Наши сердца абсолютно разбиты, и мы желаем много света и силы его семье и близким", – написал латиноамериканский филиал MTV в своем сообщении в соцсети X.

В СМИ отметили, что в аргентинскую столицу Пейн приехал на концерт другого бывшего участника One Direction – Найла Хорана.

Полиция Буэнос-Айреса сообщила, что сотрудники полицейского участка 14B отправились в отель в среду днем после звонка в службу 911 об агрессивном мужчине, который, вероятно, находился под воздействием наркотиков или алкоголя. В заявлении полиции не указано, что это был Пейн, пишет CNN.

Чем был известен Лиам Пейн

Лиам Пейн был наиболее известен как участник популярного британского бойз-бэнда One Direction. Группа, в состав которой также входили Гарри Стайлз, Зейн Малик, Луи Томлинсон и Найл Горан, впервые сформировалась в 2010 году после того, как каждый из участников появился на британской версии реалити-шоу The X Factor.

В 2015 году One Direction объявили о перерыве в своей деятельности. Позже Пейн выпустил свой дебютный сольный альбом в 2019 году под названием "LP1".

В мае 2023 года Пейн объявил, что работает над новым альбомом и планирует турне. Его тур должен был начаться в Южной Америке в сентябре 2023 года, но Пейн был вынужден перенести запланированные даты после перенесенной почечной инфекции.

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