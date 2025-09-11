Юристы призывают Украинскую Киноакадемию к действиям.

Фотографа Анастасию Соловьеву (Чернобай) официально признали потерпевшей в уголовном деле, открытом по факту обвинений в домашнем насилии актера Константина Темляка.

Об этом говорится в заявлении юридической компании, которая представляет ее интересы. Согласно сообщению, с Соловьевой уже провели первоочередные следственные действия. Адвокаты пишут, что передали полиции факты, свидетельствующие не только о насилии над Анастасией, но и о других случаях насилия в отношении женщин и о вероятном развращении несовершеннолетней:

"Речь не об одном случае, а о системном насилии. И несмотря на все это, Константин Темляк остается номинантом на "Золоту Дзигу". И здесь вопрос уже не только юридический, но и репутационный".

Компания обвиняет Украинскую Киноакадемию в двойных стандартах, приводя в качестве примера исключение режиссера Сергея Лозницы за то, что его фильмы вошли в программу кинофестиваля российского кино во Франции.

Видео дня

"Это двойные стандарты, которые звучат так: политическая позиция - недопустима, а насилие над женщинами - "приемлемо". Для киноиндустрии это момент истины. Потому что насилие - не только уголовное преступление. Это репутационное пятно, которое самодостаточно для решений. Украинская киноакадемия должна показать: насилию нет места в искусстве. Мы обращаемся к женщинам в кино, культуре, искусстве, медиа. Ваш голос сейчас нужен. Потому что молчание - это всегда чья-то безнаказанность", - говорится в заявлении.

В чем обвиняют Константина Темляка

Напомним, ранее бывшая девушка актера заявила, что во время их отношений он применял к ней физическое и психологическое насилие. Она обнародовала соответствующие фото, видео и скриншоты переписки.

Кроме этого, Темляка обвиняют в развращении несовершеннолетней: он якобы посылал другой девушке сообщения интимного характера, собственные обнаженные фото и требовал аналогичные снимки от нее.

Сам актер частично признал свою вину и охарактеризовал отношения с бывшей партнершей как ментально нездоровые.

Вас также могут заинтересовать новости: