Мужчина также признался, какую зарплату получал ранее.

Известный украинский ведущий Константин Грубич признался, какой заработок получает во время войны.

Он отметил, что сейчас не имеет права из-за контракта на работе говорить о конкретных суммах. Однако на пике своей карьеры мог получать кругленькую сумму за месяц, которая сейчас очень уменьшилась.

"Мой пик, когда я снимался в "Знаке качества", был до 6 тысяч долларов. Потом это длилось недолго, несколько месяцев, обвалился доллар. С 4 стал 8 и фактически это уменьшилось, но была крутая зарплата. Сейчас против 6 тысяч долларов мой доход уменьшился вдвое-втрое", - рассказал Грубич в интервью Славе Демину.

Ведущий отметил, что у него есть еще дополнительный заработок. А его расходы в месяц могут быть в среднем 50 тысяч гривень.

"У меня не только рабочая зарплата. Месяц на месяц не приходится. Примерно трачу то же самое. Но это не только мои расходы, а семьи. Кстати, дети мои сами себя обеспечивают", - добавил он.

К слову, Константин Грубич отец троих детей. Однако в 2014 году трагически погибла его 17-летняя дочь Ольга. Девушку сбила машина, но до сих пор не могут найти виновного. Сейчас мужчина воспитывает сына Ярослава и дочь Владиславу.

Напомним, ранее известная певица призналась, где берет деньги на жизнь во время войны.

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