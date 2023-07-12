Он все еще тяжело переживает потерю ребенка.

Украинский телеведущий Константин Грубич девять лет назад потерял дочь Ольгу. Девушка возвращалась домой и попала под машину. Водитель скрылся с места преступления.

Сегодня, 13 июля, годовщина смерти девушки, которой не стало в 17-летнем возрасте. В этот день Грубич чтит память дочери. Он говорит, что часто видит сны с ней. С одной стороны они его пугают, а с другой - приносят радость. Он ждет их, потому что они дарят ему ощущение, что ничего не произошло.

"Страх же наступает, когда сквозь сон все же понимаю, что я сплю и снова нужно просыпаться, нести крест отца, похоронившего своего ребенка…" - говорит Грубич.

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Он добавил, что напоминает эту историю всем, кто молился, поддерживал и переживал за Олю, когда она находилась в больнице после ДТП. А также он пишет об Ольге, чтобы донести важную мысль родителям, потерявших своих детей:

"Нам выпало самое большое из возможных несчастий. Годы не дают облегчения и утешения, боль не утихает, она может атаковать врасплох. Поэтому советую не питать иллюзий на спасение во времени. Вместо этого максимально отвлекайтесь: работайте, общайтесь, помогайте, воюйте (если чувствуете порыв)… Только не терзайте себе душу и не концентрируйтесь на своей потере".

Кроме того, Константин рассказал, что он до сих пор не знает убийцу своей дочери. Он подозревает, что правоохранительные органы скрывают от него личность преступника.

"Мы до сих пор ничего не знаем об убийце. У меня все сильнее чувство, что полиция скрыла от нас правду с самого начала. Меня успокаивает вера в Бога, и он наверняка лучший судья", - подытожил ведущий.

Напомним, на войне погиб известный украинский актер.

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