За историей любви ведущего и модели наблюдали тысячи людей, а сейчас стало известно, что пара больше не вместе.

Известный украинский ведущий, звезда программы "Мир наизнанку" Дмитрий Комаров и его жена - модель, танцовщица и журналистка Александра Кучеренко - были для многих украинцев идеальной парой. Казалось, что их любовь настолько сильная, что даже несмотря на 15-летнюю разницу в возрасте, эта пара никогда не разойдется. Однако произошло иначе. Уже несколько месяцев по сети ходят слухи о разводе звезд, а сами они больше не делятся романтическим контентом.

УНИАН на фоне развода знаменитостей рассказывает, как изменилась пара за пять лет в браке и как они выглядели в начале своего романа.

Как с годами изменились Комаров и Кучеренко

История любви пары началась в 2016-м году. Тогда Кучеренко стала победительницей конкурса "Мисс Украина-2016", где судьей был Комаров. Хотя пара не сразу закрутила роман, но потом их судьба свела на шоу "Танцы со звездами", где они с другими звездами демонстрировали свои танцевальные умения. В 2019 году Дмитрий сделал предложение любимой, после чего они заключили официальный брак. Каким было предложение руки и сердца телезвезды - читайте в материале УНИАН.

Видео дня

Пять лет продлился брак супругов. Однако стоит указать, что совместными снимками они не делятся уже длительное время. Во время полномасштабного вторжения влюбленные перестали комментировать свои отношения и показываться вместе на публике, из-за чего поклонники предполагали, что они разошлись раньше.

В то же время на страницах ведущих в Instagram осталось немало совместных кадров, которые они не стали удалять, несмотря на развод. На фото можно увидеть, как пара вместе проводила время за границей. Дмитрий часто ездил в командировки в разные страны, а Александра устраивала ему сюрпризы и без предупреждения прилетала к любимому.

Одним из знаковых снимков для бывших является кадр, сделанный во время конкурса "Мисс Украина-2016". Это их первое совместное фото. Последнюю фотографию с ведущим Кучеренко опубликовала три года назад, как раз во время их совместного путешествия. Если сравнить эти кадры, то невозможно не заметить, как изменились знаменитости за годы.

После женитьбы Александра продолжила развиваться как телеведущая и модель, участвуя в различных проектах и событиях. А Дмитрий сосредоточился на съемках новых сезонов программы "Мир наизнанку". Они поддерживали друг друга в профессиональных начинаниях, появляясь вместе на публичных мероприятиях. Модель из юной 20-летней девушки стала еще более женственной и красивой, а Комаров возмужал и с тех пор стал еще более известным в Украине и за ее пределами.

В 2020 году телезвезда делился, что Александра положительно повлияла на его привычки и характер. По его словам, рядом с ней он чувствовал гармонию, перестал быть ревнивым и стал более организованным в быту. В частности, он начал поддерживать порядок в доме.

Развод Комарова и Кучеренко

В начале 2025 года стало известно о разводе пары. По информации из реестра судебных решений, которую распространил блогер Богдан Беспалов, инициатором расторжения брака стал Комаров, который подал иск в суд 1 января 2025 года.

Причины развода публично не разглашаются, а сами Дмитрий и Александра воздерживаются от комментариев относительно своей личной жизни. Недавно приближенное к паре лицо отметило, что еще летом в отношениях супругов все было прекрасно и о разводе речь не шла, а также добавило, что шокировано новостью о разрыве.

Однако не только друзей экс-супругов огорчила весть о разводе, но и их поклонников. В комментариях под постами Кучеренко они отреагировали на разрыв звезд и прокомментировали это:

"Не знаю, что там между ними произошло, но Дмитрия жаль. Не везет ему в личной жизни, уже пора детей завести"

"Их развод был ожидаемым. Я вообще не видела ничего общего в этой паре"

"Куда исчезли фото с Дмитрием. Неужели вы действительно расстались, жаль"

"Александра в самом романтическом городе (в Париже - УНИАН) без своей второй половинки. Не романтично, к сожалению"

"Наверное, с Дмитрием у них все, потому что давно нет совместных фото и кольца на пальце"

Напомним, ранее Леся Никитюк сообщила, что отложила свадьбу с женихом-военным. Ведущая, которой сделал предложение защитник Дмитрий Бабчук в январе, раскрыла причину своего решения.

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