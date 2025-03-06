Дмитрий Комаров и Александра Кучеренко очень изменились за последние годы и положительно повлияли друг на друга / скриншот Instagram

Известный украинский ведущий, звезда программы "Мир наизнанку" Дмитрий Комаров и его жена - модель, танцовщица и журналистка Александра Кучеренко - были для многих украинцев идеальной парой. Казалось, что их любовь настолько сильная, что даже несмотря на 15-летнюю разницу в возрасте, эта пара никогда не разойдется. Однако произошло иначе. Уже несколько месяцев по сети ходят слухи о разводе звезд, а сами они больше не делятся романтическим контентом.

УНИАН на фоне развода знаменитостей рассказывает, как изменилась пара за пять лет в браке и как они выглядели в начале своего романа.

Как с годами изменились Комаров и Кучеренко

История любви пары началась в 2016-м году. Тогда Кучеренко стала победительницей конкурса "Мисс Украина-2016", где судьей был Комаров. Хотя пара не сразу закрутила роман, но потом их судьба свела на шоу "Танцы со звездами", где они с другими звездами демонстрировали свои танцевальные умения. В 2019 году Дмитрий сделал предложение любимой, после чего они заключили официальный брак. Каким было предложение руки и сердца телезвезды - читайте в материале УНИАН.

Видео дня

Пять лет продлился брак супругов. Однако стоит указать, что совместными снимками они не делятся уже длительное время. Во время полномасштабного вторжения влюбленные перестали комментировать свои отношения и показываться вместе на публике, из-за чего поклонники предполагали, что они разошлись раньше.

В то же время на страницах ведущих в Instagram осталось немало совместных кадров, которые они не стали удалять, несмотря на развод. На фото можно увидеть, как пара вместе проводила время за границей. Дмитрий часто ездил в командировки в разные страны, а Александра устраивала ему сюрпризы и без предупреждения прилетала к любимому.

Дмитрий Комаров и Александра Кучеренко / скриншот Instagram

Одним из знаковых снимков для бывших является кадр, сделанный во время конкурса "Мисс Украина-2016". Это их первое совместное фото. Последнюю фотографию с ведущим Кучеренко опубликовала три года назад, как раз во время их совместного путешествия. Если сравнить эти кадры, то невозможно не заметить, как изменились знаменитости за годы.

Дмитрий Комаров и Александра Кучеренко / коллаж УНИАН, скриншот Instagram

После женитьбы Александра продолжила развиваться как телеведущая и модель, участвуя в различных проектах и событиях. А Дмитрий сосредоточился на съемках новых сезонов программы "Мир наизнанку". Они поддерживали друг друга в профессиональных начинаниях, появляясь вместе на публичных мероприятиях. Модель из юной 20-летней девушки стала еще более женственной и красивой, а Комаров возмужал и с тех пор стал еще более известным в Украине и за ее пределами.

Дмитрий Комаров и Александра Кучеренко / коллаж УНИАН, скриншот Instagram

В 2020 году телезвезда делился, что Александра положительно повлияла на его привычки и характер. По его словам, рядом с ней он чувствовал гармонию, перестал быть ревнивым и стал более организованным в быту. В частности, он начал поддерживать порядок в доме.

Дмитрий Комаров и Александра Кучеренко / скриншот Instagram

Развод Комарова и Кучеренко

В начале 2025 года стало известно о разводе пары. По информации из реестра судебных решений, которую распространил блогер Богдан Беспалов, инициатором расторжения брака стал Комаров, который подал иск в суд 1 января 2025 года.

Причины развода публично не разглашаются, а сами Дмитрий и Александра воздерживаются от комментариев относительно своей личной жизни. Недавно приближенное к паре лицо отметило, что еще летом в отношениях супругов все было прекрасно и о разводе речь не шла, а также добавило, что шокировано новостью о разрыве.

Однако не только друзей экс-супругов огорчила весть о разводе, но и их поклонников. В комментариях под постами Кучеренко они отреагировали на разрыв звезд и прокомментировали это:

  • "Не знаю, что там между ними произошло, но Дмитрия жаль. Не везет ему в личной жизни, уже пора детей завести"
  • "Их развод был ожидаемым. Я вообще не видела ничего общего в этой паре"
  • "Куда исчезли фото с Дмитрием. Неужели вы действительно расстались, жаль"
  • "Александра в самом романтическом городе (в Париже - УНИАН) без своей второй половинки. Не романтично, к сожалению"
  • "Наверное, с Дмитрием у них все, потому что давно нет совместных фото и кольца на пальце"

Напомним, ранее Леся Никитюк сообщила, что отложила свадьбу с женихом-военным. Ведущая, которой сделал предложение защитник Дмитрий Бабчук в январе, раскрыла причину своего решения.

Вас также могут заинтересовать новости: