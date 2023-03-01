Все началось с любительского видео Ярины Квасний, которое девушка опубликовала в TikTok. Оно завирусилось и сейчас там 5,7 млн просмотров.

В сети "родился" новый хит 2023 года - "Парова машина". Все началось с того, что молодая талантливая девушка по имени Ярина Квасний опубликовала в своем TikTok-блоге любительское видео, где она а капелла исполнила первый куплет аутентичной украинской народной песни "Парова машина".

Голос Ярины поразил сеть - комментаторы восхищены тому, насколько она красиво спела. Аудиозапись начали активно использовать и в других роликах в TikTok. По состоянию на 1 марта видео набрало 5,7 миллионов просмотров.

Битмейкеры решили не упускать из виду этот тренд и уже выпустили на него несколько ремиксов. Например, ремикс TeeKai уже собрал почти 600 тысяч просмотров на YouTube.

Комментаторы в соцсетях просят молодую девушку записать полную версию композиции.

Реакция соцсетей

"Какой крутой голос!"

"Тут должен быть бит и мощный бас"

"Какой сильный голос, который заполняет пространство!"

"Вот бы кто у меня под окном так спел ночью…"

Напомним, названы 10 щемящих песен, от которых рвется сердце.

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