Ярина Квасний записала любительское видео и стала звездой / скриншот

В сети "родился" новый хит 2023 года - "Парова машина". Все началось с того, что молодая талантливая девушка по имени Ярина Квасний опубликовала в своем TikTok-блоге любительское видео, где она а капелла исполнила первый куплет аутентичной украинской народной песни "Парова машина". 

Голос Ярины поразил сеть - комментаторы восхищены тому, насколько она красиво спела. Аудиозапись начали активно использовать и в других роликах в TikTok. По состоянию на 1 марта видео набрало 5,7 миллионов просмотров.

Битмейкеры решили не упускать из виду этот тренд и уже выпустили на него несколько ремиксов. Например, ремикс TeeKai уже собрал почти 600 тысяч просмотров на YouTube. 

Комментаторы в соцсетях просят молодую девушку записать полную версию композиции. 

Реакция соцсетей

  • "Какой крутой голос!"
  • "Тут должен быть бит и мощный бас"
  • "Какой сильный голос, который заполняет пространство!"
  • "Вот бы кто у меня под окном так спел ночью…"

Напомним, названы 10 щемящих песен, от которых рвется сердце.

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