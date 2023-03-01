В сети "родился" новый хит 2023 года - "Парова машина". Все началось с того, что молодая талантливая девушка по имени Ярина Квасний опубликовала в своем TikTok-блоге любительское видео, где она а капелла исполнила первый куплет аутентичной украинской народной песни "Парова машина".
Голос Ярины поразил сеть - комментаторы восхищены тому, насколько она красиво спела. Аудиозапись начали активно использовать и в других роликах в TikTok. По состоянию на 1 марта видео набрало 5,7 миллионов просмотров.
Битмейкеры решили не упускать из виду этот тренд и уже выпустили на него несколько ремиксов. Например, ремикс TeeKai уже собрал почти 600 тысяч просмотров на YouTube.
Комментаторы в соцсетях просят молодую девушку записать полную версию композиции.
Реакция соцсетей
- "Какой крутой голос!"
- "Тут должен быть бит и мощный бас"
- "Какой сильный голос, который заполняет пространство!"
- "Вот бы кто у меня под окном так спел ночью…"
Напомним, названы 10 щемящих песен, от которых рвется сердце.