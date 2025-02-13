Известная украинская актриса закрутила роман с мужчиной на 10 лет старше

Сейчас она счастлива в отношениях.

Популярная украинская актриса, снявшаяся в сериале "Школа", Ирина Кудашова призналась, что ее сердце больше не свободно. У нее появился молодой человек, который на 10 лет ее старше.

"У меня есть мужчина, он взрослый, вообще не связан ни с медиасферой, ни с театром, ни с кино. Он старше меня на 10 лет", – поделилась артистка с интервью Маричке Падалко.

Также знаменитость рассказала о ревности в отношениях, ведь периодически ей приходится играть влюбленную пару с партнерами по проектам.

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Как отметила Кудашова, она со своим избранником обсудила этот момент еще в начале отношений. Поэтому у них не возникает проблем на этой почве.

"Он меня поддерживает. Он с самого начала понимал, с кем начинает отношения. Он знал, что у меня есть Instagram, что я снимаю контент, что я актриса. Он понимал, что я могу целоваться в кадре с другими парнями, что это моя работа. Он с самого начала был к этому готов, с собой поговорил, наверное, договорился и сказал, что наши отношения важнее ревности. У нас никогда не было никаких ссор на эту тему", – уверяет знаменитость.

Напомним, ранее Ирина Кудашова рассказала, как восстанавливает свое жилье после атаки РФ.

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