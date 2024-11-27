Много знаменитостей на протяжении многих лет, а кто-то и с рождения, борется со страшными диагнозами.

Популярность и слава не защищает от страшных болезней. Многие мировые знаменитости страдают неизлечимыми заболеваниями, однако они не стали помехой их успешной карьере. В этом списке оказались имена известных певцов и актеров, которые болеют деменцией, волчанкой, фибромиалгией и так далее.

Леди Гага

Американская исполнительница страдает хроническим заболеванием фибромиалгия. Этот недуг вызывает боль во всем теле, повышенную утомляемость и чувствительность к боли и плохо поддается лечению. Правда, певица больше боится не самой болезни, а ее последствий, одним из которых является бесплодие.

В то же время эта болезнь не помешала Газе стать одной из самых известных в мире певиц. Правда, было и такое на пути артистки, когда ей приходилось менять свои планы из-за болезни. В 2013 году во время своего концерта звезда упала прямо на сцене, и врачи решили, что ей необходима срочная операция. Тогда она была вынуждена отменить мировое турне.

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Селена Гомес

Американская певица с 2015 года борется с аутоиммунным заболеванием - волчанкой, которая поражает различные органы и ткани. В 2017 году ее состояние ухудшилось настолько, что звезде пришлось перенести трансплантацию почки.

Донором стала ее близкая подруга, а сама Селена неоднократно признавалась, что это спасло ее жизнь. Сейчас певица придерживается тщательного режима лечения, чтобы держать болезнь под контролем, и открыто рассказывает о своих трудностях, вдохновляя других бороться с недугами.

Джастин Бибер

Более четырех лет назад канадский артист публично рассказал о своей борьбе с болезнью Лайма. Эта бактериальная инфекция, передающаяся через укусы клещей, долгое время оставалась не диагностированной. Симптомы включали сильную усталость, проблемы с кожей, мышечные боли, а также изменения настроения, которые неправильно интерпретировали как психологические проблемы.

Певец прошел длительный курс антибиотиков и другого лечения, что постепенно улучшило его состояние. Бибер признавался, что этот период был одним из самых тяжелых в его жизни, ведь из-за общего истощения он даже не мог полноценно работать.

Селин Дион

В 2022 году у канадской певицы обнаружили неизлечимое неврологическое заболевание - синдром мышечной скованности. Хотя болезнь диагностировали лишь два года назад, но сама артистка рассказывала, что ее первые симптомы она почувствовала еще в 2008 году.

Этот недуг приводит к ригидности мышц, двоению в глазах, в результате чего человек не может двигаться. В течение 10 лет Дион страдала от невыносимых болей пока врачи обнаружили болезнь. Звезда ушла с большой сцены, поскольку из-за приступов не может выступать и исполнять песни.

Джулия Робертс

Звезда фильмов "Красотка" и "Есть, молиться, любить" живет с диагнозом тромбоцитопения - заболеванием, которое нарушает свертываемость крови из-за пониженного уровня тромбоцитов. Этот недуг вызывает появление частых синяков даже без значительных травм, что создает определенные трудности в повседневной жизни. В прошлом тромбоцитопения считалась неизлечимой, но современные методы терапии позволяют контролировать болезнь и избегать серьезных осложнений.

Актриса тщательно следит за своим здоровьем и регулярно проходит лечение. Это позволяет ей продолжать вести активный образ жизни и сниматься в кино.

Джерард Батлер

Американскому актеру, известному по роли в фильме "300 спартанцев", было всего десять лет, когда он перенес отит. Болезнь привела к частичной глухоте на правое ухо. Осложнения оказались серьезными, а проведенная операция не смогла восстановить слух. Более того, вмешательство оставило определенный отпечаток на внешности будущего актера: одно ухо больше отстает от черепа, а угол рта стал асимметричным.

Несмотря на это, Батлер сумел превратить свои особенности в часть уникального шарма. Его необычная улыбка и уверенность помогли создать яркие и запоминающиеся образы в кино.

Брюс Уиллис

В 2022 году врачи диагностировали у американского актера лобно-височную деменцию. Это неизлечимая болезнь, которая ухудшает речь человека и когнитивные способности. Заболевание повлияло на подвижность 69-летнего актера и его психологическое состояние.

Звезде "Крепкого орешка" все сложнее самостоятельно передвигаться. В сентябре этого года родные знаменитости сообщили, что его состояние ухудшилось, однако подробностей раскрывать не стали. Они боятся, что артист может не дожить до своего 70-летия.

Напомним, ранее Селена Гомес сообщила о своем бесплодии. У нее есть проблемы со здоровьем, из-за которых в случае беременности ее жизнь и жизнь ребенка могут быть под угрозой.

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