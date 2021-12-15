За неделю певца уже дважды госпитализировали.

Знаменитого российского певца Григорий Лепса госпитализировали в Москве. Ему потребовалась помощь психиатра.

Как сообщил в среду, 15 декабря, Telegram-канал Mash, за неделю певец уже дважды попадал в больницу.

"В первый раз Лепс был сильно пьян и признался, что в последнее время самый лучший день к нему не заходит, да и счастливым как никто он себя назвать уже не может. Врачи предложили остаться в больничке, но Григорий сделался буен и неадекватен", - говорится в сообщении.

Тогда на помощь пришлось звать психиатрическую бригаду. Артиста хотели направить в реанимацию, а психиатр выписал ему сильнодействующие препараты и посоветовал лечение в спецклинике. Но Лепс отказался.

Читайте такжеТитул Мисс Вселенная-2021 выиграла участница из Индии Харнааз Сандху (фоторепортаж, видео)"Через день музыкант вновь вернулся в больницу. Очень пьяный и в сопровождении охраны. Минувшую ночь Григорий отсыпался в больнице, периодически порываясь уйти. Пару часов назад у него получилось. Помимо психологических проблем, врачи подозревают у него гипертонический криз", - пишет Telegram-канал.

Как сообщал УНИАН, недавно у Григория Лепса сорвался концерт с Ларисой Долиной. Тогда его директор заявил, что у певца сильно подскочило давление и случился гипертонический криз.

Ранее артист шокировал публику своими шрамами на голове и сильной потерей веса.

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Автор: Катерина Комолова