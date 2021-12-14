Медики стабилизировали состояние певца.

Стало известно, почему Григорий Лепс отменил выступление: у российского певца случился гипертонический криз.

Как пишет Starhit, из-за этого сорвался концерт певца с Ларисой Долиной.

"У Григория сильно подскочило давление, случился гипертонический криз. Возможно, переволновался", – заявил директор артиста Владимир Урюпин.

По его словам, певец "в принципе гипертоник".

Читайте такжеГригорий Лепс перенес две операции на голосовых связкахУрюпин заверил, что медики сделали Лепсу все необходимые уколы и тем самым стабилизировали его состояние.

Также сообщается, что на данный момент Григорий Лепс дома и чувствует себя нормально.

Ранее сообщалось, что супруга Григория Лепса Анна Шаплыкова подала на развод. В браке с музыкантом они прожили 20 лет, воспитывают дочерей Еву, Николь и сына Ивана.

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Автор: Катерина Шварц