Стало известно, почему Григорий Лепс отменил выступление: у российского певца случился гипертонический криз.
Как пишет Starhit, из-за этого сорвался концерт певца с Ларисой Долиной.
"У Григория сильно подскочило давление, случился гипертонический криз. Возможно, переволновался", – заявил директор артиста Владимир Урюпин.
По его словам, певец "в принципе гипертоник".
Читайте такжеГригорий Лепс перенес две операции на голосовых связкахУрюпин заверил, что медики сделали Лепсу все необходимые уколы и тем самым стабилизировали его состояние.
Также сообщается, что на данный момент Григорий Лепс дома и чувствует себя нормально.
Ранее сообщалось, что супруга Григория Лепса Анна Шаплыкова подала на развод. В браке с музыкантом они прожили 20 лет, воспитывают дочерей Еву, Николь и сына Ивана.
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