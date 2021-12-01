Многие также обратили внимание на то, как сильно похудел исполнитель.

Российский певец Григорий Лепс появился на кинопремьере и шокировал публику своими шрамами на голове.

Читайте такжеГригорий Лепс перенес две операции на голосовых связкахСоответствующими снимками поделился Telegram-канал "НеМалахов".

"Лепс покрылся страшными шрамами - это след от операции по пересадке волос, которую певец сделал уже в третий раз", - говорится в сообщении.

Кроме того, сложно не обратить внимание на то, как сильно артист похудел. Некоторые даже заподозрили серьезную болезнь у Лепса.

Слухи о состоянии здоровья прокомментировали у певца, пишет "СтарХит".

"Со здоровьем у Григория Викторовича все в порядке, беспокоиться не о чем. Шрамам этим уже больше месяца, да он их и не скрывает. Рубцы остались после операции по пересадке волос", - рассказали источники издания.

Григорий Лепс и его позиция по Украине

За поддержку аннексии Крыма музыканту запрещен въезд в Украину.

В 2012 году Лепс принимал участие в предвыборной кампании Путина и являлся его доверенным лицом на выборах президента РФ.

В интервью в мае 2014 года он заявлял, что Россия не воюет с Украиной и что "украинцы между собой там пытаются разобраться".

В марте 2015 года певец выступал на концерте "Мы вместе!", посвященный годовщине оккупации Крыма.

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Автор: Ольга Робейко