Григорий Решетник отправил 11-летнего сына одного в Лондон: 'Это была мечта'

Ведущий с супругой решили исполнить мечту сына.

Ведущий романтического реалити "Холостяк" Григорий Решетник рассказал, что отправил своего 11-летнего сына Ивана за границу. Звездные родители с мальчиком не поехали.

По словам Решетника, его наследник поехал в путешествие в Лондон в составе языковой школы. Там он уже смог увидеть Биг-Бен, погулять по городу и записать видео родителям.

"Я это увидел наконец. Очень рад, что я здесь. Биг-Бен классный. Спасибо, что отправили меня сюда. Здесь так классно", – сказал Иван.

Видео дня

Ведущий добавил, что его сын давно мечтал о поездке в Лондон. Поэтому они с супругой Кристиной решили вознаградить его за старательную учебу и занятия спортом.

"Первое самостоятельное путешествие еще вчера такого маленького нашего Ванюши", - добавил Григорий.

Напомним, ранее Григорий Решетник ответил, планирует ли переезд за границу во время войны. Мужчина также рассказал, хотят ли жить в другой стране его дети.

"Конечно и безусловно - наша семья всегда оставалась в Украине, несмотря на все вызовы и обстоятельства. Эмоционально порой очень сложно, но мы должны оставаться вместе с нашей страной и в горе, и в радости", - ответил Решетник.

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