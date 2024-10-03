Избранница журналиста отмечает свой день рождения.

Известный украинский журналист и интервьюер Дмитрий Гордон по случаю особого праздника поделился новым редким фото со своей женой. Знаменитость публично поздравил любимую в сети.

Сегодня, 3 октября, журналистка Алеся Бацман отмечает свой день рождения. Ей исполнилось 40 лет. В своем Instagram посвятил трогательный пост избраннице по случаю юбилея.

Он оставил поздравления и назвал черты характера Алеси, которые больше всего ценит. Среди таких то, что она невероятная мать и жена, а также профессионал своего дела и всегда делает все идеально. В дополнение, журналист в очередной раз признался в любви Бацман.

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"Замечательная дочь, мама и жена, замечательный человек, профессиональная журналистка и редактор, свет, радость и любовь. С днем рождения! Победы нам всем!" - поздравил Дмитрий любимую.

Свой пост он дополнил романтическим снимком с Алесей. На кадре супруги предстали в объятиях. Гордон показался в классическом синем костюме и белой рубашке, а его избранница - в черном платье. Свой образ она дополнила массивным золотым украшением на шее.

В комментариях под постом Дмитрия Алеся отреагировала на его поздравления. Она оставила смайлик в форме красного сердца и написала "Люблю тебя, мой Дима!".

К слову, журналисты познакомились в 2006 году. Уже через 5 лет пара сыграла свадьбу. Супруги воспитывают трех дочерей: 12-летнюю Санту, 8-летнюю Алису и 5-летнюю Лиану.

Напомним, ранее жена Гордона прошлась по предательницам Ани Лорак и Повалий. Бацман резко высказалась о запродаке.

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