У спортсмена родилась дочка.

У украинского футболиста Георгия Судакова и его супруги Елизаветы родилась вторая дочка. Девочку назвали Златой. Радостной новостью пара поделилась в Instagram.

Малышка появилась на свет еще 17 сентября.

"Наш маленький мир родился. 17.09.2025", - написала жена футболиста.

Кроме имени новорожденной дочки, молодые родители рассекретили ее вес и рост при рождении - 3020 г и 51 см.

Стоит добавить, что в семье уже подрастает их 3-летняя дочь Милана. На трогательных снимках запечатлена новорожденная девочка и ее первая встреча со старшей сестрой.

Напомним, во время массированной атаки России в ночь на 7 сентября пострадал дом в Киеве, в котором живет украинский футболист Георгий Судаков, перешедший из "Шахтера" в "Бенфику" в ходе летнего трансферного окна.

Он показал, как выглядит его квартира после российского обстрела Киева. Также спортсмен рассказал, была ли дома его беременная жена с маленькой дочкой во время атаки.

