Мужчина также публично обратился к нему.

Известный украинский певец Александр Пономарев сообщил о празднике в семье - дне рождения своего единственного сына Александра.

Сегодня, 15 февраля, парню исполнилось 18 лет. По этому случаю артист опубликовал совместное фото с именинником в своем Instagram. Также звездный папа публично обратился к сыну.

"Сегодня день рождения моего сына! Поздравляю тебя, сын! Пусть Боженька оберегает тебя и наставляет на путь истинный! Люблю тебя", - подписал фотографию Александр.

Видео дня

Реакция подписчиков

Поклонники и коллеги исполнителя засыпали комплиментами сына и написали свои пожелания:

"Мои самые теплые поздравления сыночку! Пусть будет счастливым"

"Хорошенькие красавцы! С днем рождения поздравляю именинника!"

"Поздравляю вас с днем рождения сыночка. Пусть растет здоровым и счастливым, пусть над его головой будет чистое и мирное небо"

"Красавчик какой, весь в отца. С именинником".

К слову, Пономарев воспитывает сына Александра от отношений со второй женой Викторией Мартынюк. Также он удочерил дочь первой жены Елены Мозговой - Зою - когда пара была в браке и является отцом дочери Евгении, которой сейчас 26 лет.

Напомним, ранее звезда "Женского доктора" Алексей Нагрудный показал сына и рассказал, как изменилась его жизнь с появлением малыша.

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