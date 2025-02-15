Юморист также признался, что помогло преодолеть кризис переходного возраста.

Актер комедийного жанра и звезда "Квартала 95" Евгений Кошевой рассказал о трудностях в воспитании старшей дочери.

Мужчина признался, что довольно тяжело переживал с женой переходный возраст 17-летней Варвары. По его словам, случались разные ситуации, на которые приходилось активно реагировать.

"Было очень сложно. Надо подготовиться, что и у младшей Серафимы скоро будет такой переходный возраст. Еще несколько лет мы подождем, а потом снова будем нырять в этот трэш. Жена просто сходила с ума. Мы ездим на гастроли, нас не бывает месяцами дома, а она все это видит. И я, к сожалению, на расстоянии не мог помочь чем-то конкретным", - отметил Кошевой в проекте "Тур зірками".

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Евгений не стал вдаваться в подробности, но отметил, что тогда им помогали разговоры и поиск компромиссов. Об этом юморист вспоминает так:

"Искали компромиссы. Искали и Варю. Объясняли ребенку, что это не конец жизни и не взрослая жизнь. И что все впереди и будет намного сложнее. И что мы чего-то там не разрешаем не потому, что мы тебя не любим, а потому, что так надо для того, чтобы вырасти человеком. Я хочу, чтобы они оставались людьми, несмотря на то, что им предлагают те люди, которые, возможно, хотят поймать на крючок".

К слову, Евгений с женой Ксенией поженились в 2007 году. Супруги воспитывают двух дочерей: Варвару и Серафиму.

Напомним, недавно Александр Пономарев впервые за долгое время показал своего 18-летнего сына.

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