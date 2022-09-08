После смерти Елизаветы II будет править ее сын Чарльз.

Британская королева Елизавета II по праву остается одной из самых узнаваемых персон Великобритании, возглавила монарший престол она еще в середине XX века.

За свою долгую жизнь королева была свидетелем Второй мировой войны, громких скандалов, связанных с членами ее семьи, политических и социальных потрясений в мире.

Для британцев семья королевы всегда была индикатором стабильности и приятной ностальгии по временам великой Империи. Однако эта грусть впоследствии была преодолена, а Елизавета II и ее семья навсегда остались символами одной из старейших наций мира.

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Служба в войске, свадьба с братом, самое пышное коронование: интересные факты из жизни Елизаветы II

Еще в подростковом возрасте Елизавета II, во времена Второй мировой, внесла свой вклад в общую победу над нацизмом - присоединилась к Женской Вспомогательной Территориальной Службе, где выучилась на водителя и была известна как лейтенант Элизабет Виндзор. Это стало первым случаем в истории королевской семьи, когда женщина служила в воинском подразделении.

После войны в 1947 году Елизавета вышла замуж за своего четырехюродного брата – герцога Эдинбургского – Филиппа. Сперва общественность не приветствовала этот брак, поскольку Филипп был православным, без денег, а его сестры были замужем за сторонниками нацизма. Мать будущей королевы пренебрежительно называла его "гуном".

За год у пары родился принц Чарльз, а еще через год – принцесса Анна. Всего у пары – четверо детей, восемь внуков и 10 правнуков.

Новость о том, что король Георг V умер, застала Елизавету в Кении. На следующий день ее провозгласили королевой. Саму коронацию Елизаветы СМИ еще долгое время будут называть "самой пышной в истории", состоялось мероприятие на фоне смерти бабушки Мэри.

Скандал с гибелью принцессы Дианы: будущее Елизаветы ІІ под вопросом

В настоящую катастрофу для Елизаветы II вылился брак ее сына с Дианой. И хоть избранница Чарльза имела аристократическое корни, таблоиды поговаривали, что королевская семья была не в восторге от такого выбора.

В 80-х у супругов Чарльза-Дианы рождаются двое сыновей – Уильям и Гарри. Однако семейное благополучие это не спасло: принц начал изменять своей жене с другой женщиной, Диана же завела роман со своим инструктором верховой езды.

Официальный развод состоялся в 1996 году по инициативе Елизаветы II. А уже в 1997 году Диана погибла в автокатастрофе, убегая от папарацци на авто со своим новым любовником.

Сообщение о трагической гибели Дианы всколыхнула британское общество: оно встретило смерть принцессы с отчаянием и сетованием. Фанаты обвиняли в постановке ДТП то спецслужбы Британии, то саму Елизавету II, которая якобы не могла простить, что ее семья оказалась в центре секс-скандала.

Судьба сына и внуков Елизаветы II: обвинения в расизме

Сын Елизаветы II Чарльз впоследствии после гибели Дианы женился во второй раз – с той самой женщиной, с которой, по сообщениям в СМИ, якобы изменял – с Камиллой Паркер-Боулз.

Старший сын Дианы и Чарльза Уильям получил блестящее образование в Итонском колледже, после чего отправился волонтером в Чили. Изучал историю искусств, географию и прошел курс в Королевской военной академии в Сандхерсте.

Вильям всегда фигурировал в таблоидах как образцовый наследник монаршего титула. В 2011 году вся Британия праздновала его брак с давней подругой Кейт Мидлтон. Сейчас у семьи трое детей.

В то же время другой внук Елизаветы II – Гарри – с юношества попадал в странные и непристойные ситуации, связанные с употреблением спиртного и марихуаны. Как и его брат, Гарри получил блестящее образование, более того – служил в Афганистане.

После ряда романов Гарри в 2016 году начал встречаться с американской актрисой и моделью Меган Маркл. Как и семья Кейт Мидлтон, Маркл не была наследницей "голубой крови". После громкого бракосочетания, которое Букингемский дворец, говорят, воспринял прохладно, Гарри с Меган переехали в США и сейчас занимаются благотворительностью.

В одном из интервью супруги намекнули на расизм в кругу британских монархов. Как утверждал Гарри, за время, что Меган провела с ним в Букингемском дворце, ни один член семьи не выступил против расистских нападений на них в СМИ и соцсетях. Мать Меган Маркл является афроамериканкой.

Кроме того, они столкнулись с расизмом со стороны отдельных членов королевской семьи. Меган заявила, что во время, когда она была беременна Арчи, в кругу королевской семьи звучали беспокойство относительно того, "насколько темной будет кожа ребенка, когда он родится".

В Букингемском дворце эти обвинения восприняли возмутительно, поскольку в то время муж Елизаветы II Филипп как раз лежал в больнице. Сама же королева интервью смотреть отказалась.

Потеря любви всей жизни: смерть мужа Елизаветы II

Смерть принца Филиппа, с которым Елизавета II была почти 74 года, ударила по здоровью королевы. Тогда в семье выступили со скромным заявлением относительно болезненной утраты, а сама монархиня еще некоторое время не появлялась на камеры.

У мужа королевы в Великобритании не было конституционной роли, но на протяжении десятилетий никто не был ближе к институту монархии и не имел большего значения для британского монархизма, чем Филипп.

Самой же королеве формально принадлежит законодательная, исполнительная и судебная власть в государствах, которые она возглавляет, но фактически ее роль скорее церемониальная. Королева всегда действует по совету правительства, а премьер-министром чаще всего назначает председателя партии, побеждающего на выборах.

Так произошло и в начале августа – Елизавета II провела формальную церемонию назначения нового премьера Элизабет Трасс. Уже тогда СМИ сместили внимание на место, где состоялась торжественная аудиенция – впервые не в Букингемском дворце, а в резиденции, где члены монаршей семьи любят отдыхать – в Балморале. На фото и видео заметно, что в последнее время Елизавета II имела несколько болезненный вид.

Однако роль Елизаветы II в истории Британии трудно переоценить. Ее жизнью восхищались миллионы людей по всему миру.

Кто вместо Елизаветы II?

Престол покойной королевы, скорее всего, займет ее сын Чарльз Уэльский, который уже давно выполняет поручения королевы от ее имени.

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