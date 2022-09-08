Принц Гарри и его супруга Меган направились в Шотландию, заявил официальный представитель четы.

Врачи королевы Великобритании Елизаветы II заявили об ухудшении ее здоровья, ей рекомендовано находиться под наблюдением.

Об этом сообщили в Букингемском дворце.

"После дальнейшего обследования сегодня утром врачи королевы обеспокоены состоянием здоровья ее величества и рекомендовали ей оставаться под медицинским наблюдением. Королева по-прежнему чувствует себя комфортно и находится в Балморале", - говорится в заявлении дворца. Видео дня

Сын королевы принц Чарльз прибыл в Балморал, шотландскую резиденцию королевы и находится вместе с ней. Герцогиня Корнуольская также находится там, герцог Кембриджский уже в пути.

"Определенно есть неотложные опасения по поводу здоровья королевы - гораздо более явные, чем раньше, и без какой-либо ссылки на то, что речь идет только о трудностях с мобильностью", - сообщает корреспондент ВВС по делам королевской семьи Шон Кохлан.

Избранная незадолго до этого премьером Британии Лиз Трасс написала: "Мои мысли и мысли людей по всему Соединенному Королевству, сейчас с королевой и ее семьей".

Накануне 96-летняя королева отказалась от участия в Тайном совете министров правительства, заседание которого проходило по интернету, и врачи посоветовали ей отдохнуть.

Ранее СМИ сообщали, что королевская семья Британии решила помочь пострадавшим от войны в Украине и открыла двери своего дома. Некоторые члены семьи разместили у себя украинцев, однако информация хранится в секрете в целях безопасности.

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