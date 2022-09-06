Королева Елизавета II приняла отставку Бориса Джонсона и назначила премьером Британии Лиз Трасс.
Об этом сообщает The Guardian.
Трасс встретилась с королевой в резиденции Балморал, а не в Букингемском дворце.
Аудиенции королевы с Лиз Трасс и Борисом Джонсоном проходили в так называемой зеленой гостиной Балморала, в которой обычно отдыхают члены королевской семьи.
После формального назначения на должность премьер-министра Лиз Трасс проделает обратный путь в Лондон и выступит с обращением к нации.
Ожидается, что одним из ее первых значительных действий на посту премьер-министра станет объявление о планах по преодолению кризиса цен на энергоносители и т.д.
Ключевые назначения в правительстве будут объявлены позже в четверг.
Как известно, 5 сентября министра иностранных дел Великобритании Лиз Трасс избрали новым лидером правящей Консервативной партии.
Она неоднократно заявляла, что будет поддерживать Украину в противостоянии российской агрессии.