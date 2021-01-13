В начале этой недели по сети начала распространяться фотография с протестов, где изображен мужчина с бородой, форма лица которого очень похожа на форму лица Чака Норриса.

Пользователи сети обвинили известного американского актера Чака Норриса в том, что он якобы принимал участие в штурме Капитолия. Это случилось после того, как в интернет попали фотографии с протестов в Вашингтоне, на которые попал мужчина, внешне похожий на актера.

Опровержение своего участия в беспорядках Чак Норрис опубликовал на личной странице в Twitter.

По словам актера, на фотографиях – его двойник, а сам он выступал и всегда будет выступать за порядок, закон и справедливость.

«Это был не я, и меня там не было. В нашем обществе нет места для насилия любого вида. Я есть и буду всегда за правопорядок», – написал Чак Норрис.

Кроме того, информацию о присутствии знаменитости на беспорядках опроверг его менеджер Эрик Критцер. Он подчеркнул, что Чак был в Техасе с семьей. А мужчина, изображенный на фото, не так красив, как актер.

В начале этой недели по сети начала распространяться фотография с протестов, где изображен мужчина с бородой, форма лица которого очень похожа на форму лица Чака Норриса. Напомним, что в 2016 году Чак Норрис поддержал на выборах президента именно Дональда Трампа.

Штурм Капитолия в США

6 января в Вашингтоне сотни сторонников президента США Дональда Трампа ворвались в здание Капитолия в то время, когда там проходило специальное совместное заседание обеих палат Конгресса по вопросу подсчета и утверждения голосов коллегии выборщиков на выборах президента и вице-президента Соединенных Штатов.

После нескольких часов беспорядков полиция освободила здание Капитолия от протестующих. Спецзаседание возобновилось, и конгрессмены утвердили победу на выборах президента кандидата от Демократической партии Джо Байдена.

7 января обе палаты Конгресса США завершили подсчет голосов коллегии выборщиков и утвердили победу Байдена на выборах президента. В свою очередь, Трамп пообещал упорядоченную передачу власти Байдену.

Инаугурация Байдена запланирована на 20 января.

Демократическая партия США после инаугурации Байдена будет контролировать обе палаты Конгресса.

Читайте новости шоу-бизнеса, гороскопы на канале УНИАН Lite в Telegram

Автор: Денис Прядко