Журналистам особенно не понравилось отсутствие контента и техническое состояние.

Crime Boss: Rockay City стала одним из приятных сюрпризов на TGA 2022. Анонс кооперативного шутера с атмосферой GTA и множеством знаменитых актеров 90-х годов заинтересовал аудиторию. Однако Чак Норрис, Дэнни Трэхо, Майкл Мэдсен и другие звезды не спасли игру от провала.

Критики разгромили Crime Boss: Rockay City. На Metacritic после 8 обзоров проект имеет всего 55 баллов. В современной системе оценивания, где 6 и 60 говорят о плохом качестве продукта, получить меньше — это сродни приговору.

Журналистами не понравились едва ли не все аспекты Crime Boss: Rockay City. Они посетовали на малое количество контента, ужасное техническое состояние и морально устаревший геймплей. По мнению рецензентов, любые интересные задумки в игре глубоко запрятаны под толщей отвратительной реализации.

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Выдержки из мнений отдельных изданий

Everyeye.it (7 из 10): "Если разработчики сдержат свое обещание публиковать новый бесплатный контент и решат некоторые проблемы, то первая работа студии из Брно может занять небольшое место в игровом ландшафте, в том числе благодаря своей доступной стоимости".

Screen Rant (2,5 из 5): "В своем нынешнем состоянии Crime Boss: Rockay City ощущается как низкоуровневый преступник-подражатель, пытающийся быстро разбогатеть на улице, населенной многопользовательскими шутерами, которые уже делают это лучше".

The Gamer (2 из 5): "Crime Boss — это игра, ведущая войну с самой собой. Все три режима что-то предлагают, но ни один из них не справляется со своей конкретной задачей хорошо. Между тем, персонажи и сценарий, сопровождающие эти миссии, как будто застряли в 2011 году. А кастомизация либо ограничена, либо случайна, что создает ощущение, будто вы никогда не контролируете свой арсенал".

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