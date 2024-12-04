В новом сезоне события будут разворачиваться в Таиланде.

Первый и второй сезоны известного американского комедийно-драматического сериала "Белый лотос" высоко оценили киноманы со всего мира и не с нетерпением ждут продолжения истории. Стало известно, когда поклонники картины смогут увидеть новый сезон сериала от кинокомпании HBO.

Как сообщает издание Variety, руководитель глобального потокового вещания Warner Bros. Discovery Джей Би Перретт заявил, что долгожданная премьера "Белого лотоса" состоится в феврале следующего года. Известием об этом Перретт поделился во время медиаконференции, организованной компанией Wells Fargo.

Сейчас подробности сюжета третьего сезона держат в секрете. Известно, что на этот раз нашумевший сериал снова будет рассказывать о тайнах гостей и работников курортной сети "Белый лотос". Если в прошлых сезонах события разворачивались на Гавайях и в Сицилии, то в новой части все будет происходить в Таиланде.

Главные роли сыграют Лесли Бибб ("Железный человек", "Няня"), Кэрри Кун ("Охотники за привидениями", "Фарго"), Уолтон Хоггинс ("Джанго свободный", Fallout), а также Скотт Гленн, Джейсон Айкенс, Мишель Монаган, Патрик Шварценеггер. В дополнение, Наташа Ротуэлл снова перевоплотится в ролль Белинды из первого сезона.

К слову, еще до премьеры третьего сезона сериал успел обрасти скандалом. В начале января HBO объявила, что сербский и российский актер Милош Бикович сыграет роль йога Валентина в сериале. На ситуацию отреагировало Министерство иностранных дел Украины и раскритиковало создателей картины за приглашение россиянина. Бикович поддерживает войну в Украине и даже получал награду от Путина за вклад в российскую культуру.

Позже стало известно, что актер не будет сниматься в "Белом лотосе". HBO отреагировала на заявление украинского МИД и разорвала контракт с путинистом.

Напомним, ранее 38-летняя звезда "Белого лотоса" родила первенца. Александра Даддарио показала первые фото ребенка.

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