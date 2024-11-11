Американский кабельный канал HBO поделился кадрами своих главных телесериалов, выход которых запланирован на 2025 год. Среди них как новые проекты, так и продолжения хитовых шоу прошлых лет.
Начался ролик с короткого превью сериалов, премьеры которых состоятся до конца 2024 года – это в первую очередь научно-фантастический "Дюна: Пророчество", старт которого уже 17 ноября, а также новые сезоны комедии "Сексуальная жизнь студенток" (21 ноября), комедии "Букмекер" (декабрь 2024), супергеройского анимационного сериала "Монстры-коммандос" (5 декабря) и еще нескольких проектов.
Ну а дальше киноманов познакомили с короткими промо-роликами к самым ожидаемым сериалам HBO в 2025 году, правда, все они все еще не имеют конкретной даты премьеры.
Среди них – третий сезон сатирической комедии "Белый лотос", события которого на этот раз будут разворачиваться в Таиланде. Главные роли в новом сезоне хитового шоу достались Лесли Бибб ("Железный человек", "Няня"), Кэрри Кун (франшиза "Охотники за привидениями", сериал "Фарго"), Уолтону Гоггинсу ("Джанго освобожденный", сериал Fallout) и другие. Кроме того, Наташа Ротуэлл вернется к роли Белинды из первого сезона.
Также зрителям представили новый тизер долгожданного второго сезона постапокалиптического сериала "Последние из нас" с Педро Паскалем и Беллой Рамзи. В новом сезоне одну из ключевых ролей также исполнит Кейтлин Дивер (сериал "Невероятное"), которая воплотит образ Эбби.
Кроме того, были показаны новые кадры второго сезона супергеройского сериала "Миротворец" от Джеймса Ганна с Джоном Синой, Дженнифер Холланд, Фредди Строма и другими. В новом сезоне к касту шоу присоединился Фрэнк Грилло (франшиза "Первый мститель").
Также был показан тизер третьего сезона комедиыйной драмы "И просто так" – сиквела хитового шоу "Секс в большом городе" с Сарой Джессикой Паркер, Синтией Никсон и Кристин Дэвис.
Среди новых сериалов, премьеры которых запланированы в следующем году – криминальный триллер "Дастер" от Джей Джей Абрамса (сериалы "Грань", "Остаться в живых", главную роль в котором исполнил Джош Холлоуэй (сериалы "Остаться в живых", "Колония").
Также в 2025 году HBO выпустит криминальный мини-сериал "Task" об агентах ФБР, главные роли в котором исполнили Марк Руффало ("Халк", "Бедные-несчастные"), Эмилия Джонс (сериалы "Доктор Кто", "Лок и ключ"), Том Пелфри (сериалы "Банши", "Любовь и смерть").
Кроме того, одной из самых долгожданных новинок от HBO в 2025 году станет хоррор "Оно: Добро пожаловать в Дерри" на основе культового романа Стивена Кинга. Фильм расскажет о событиях до фильмов "Оно" и "Оно 2" Андреса Мускетти, а Билл Скарсгард вновь воплотит образ зловещего клоуна Пеннивайза.
Еще одна ожидаемая новинка канала в 2025 году – фентези "Рыцарь Семи Королевств", очередной приквел "Игры престолов" по мотивам одноименного цикла повестей Джорджа Мартина.