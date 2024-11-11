Плохая новость – ни одна из новинок 2025 года пока не имеет точной даты релиза.

Американский кабельный канал HBO поделился кадрами своих главных телесериалов, выход которых запланирован на 2025 год. Среди них как новые проекты, так и продолжения хитовых шоу прошлых лет.

Начался ролик с короткого превью сериалов, премьеры которых состоятся до конца 2024 года – это в первую очередь научно-фантастический "Дюна: Пророчество", старт которого уже 17 ноября, а также новые сезоны комедии "Сексуальная жизнь студенток" (21 ноября), комедии "Букмекер" (декабрь 2024), супергеройского анимационного сериала "Монстры-коммандос" (5 декабря) и еще нескольких проектов.

Ну а дальше киноманов познакомили с короткими промо-роликами к самым ожидаемым сериалам HBO в 2025 году, правда, все они все еще не имеют конкретной даты премьеры.

Среди них – третий сезон сатирической комедии "Белый лотос", события которого на этот раз будут разворачиваться в Таиланде. Главные роли в новом сезоне хитового шоу достались Лесли Бибб ("Железный человек", "Няня"), Кэрри Кун (франшиза "Охотники за привидениями", сериал "Фарго"), Уолтону Гоггинсу ("Джанго освобожденный", сериал Fallout) и другие. Кроме того, Наташа Ротуэлл вернется к роли Белинды из первого сезона.

Также зрителям представили новый тизер долгожданного второго сезона постапокалиптического сериала "Последние из нас" с Педро Паскалем и Беллой Рамзи. В новом сезоне одну из ключевых ролей также исполнит Кейтлин Дивер (сериал "Невероятное"), которая воплотит образ Эбби.

Кроме того, были показаны новые кадры второго сезона супергеройского сериала "Миротворец" от Джеймса Ганна с Джоном Синой, Дженнифер Холланд, Фредди Строма и другими. В новом сезоне к касту шоу присоединился Фрэнк Грилло (франшиза "Первый мститель").

Также был показан тизер третьего сезона комедиыйной драмы "И просто так" – сиквела хитового шоу "Секс в большом городе" с Сарой Джессикой Паркер, Синтией Никсон и Кристин Дэвис.

Среди новых сериалов, премьеры которых запланированы в следующем году – криминальный триллер "Дастер" от Джей Джей Абрамса (сериалы "Грань", "Остаться в живых", главную роль в котором исполнил Джош Холлоуэй (сериалы "Остаться в живых", "Колония").

Также в 2025 году HBO выпустит криминальный мини-сериал "Task" об агентах ФБР, главные роли в котором исполнили Марк Руффало ("Халк", "Бедные-несчастные"), Эмилия Джонс (сериалы "Доктор Кто", "Лок и ключ"), Том Пелфри (сериалы "Банши", "Любовь и смерть").

Кроме того, одной из самых долгожданных новинок от HBO в 2025 году станет хоррор "Оно: Добро пожаловать в Дерри" на основе культового романа Стивена Кинга. Фильм расскажет о событиях до фильмов "Оно" и "Оно 2" Андреса Мускетти, а Билл Скарсгард вновь воплотит образ зловещего клоуна Пеннивайза.

Еще одна ожидаемая новинка канала в 2025 году – фентези "Рыцарь Семи Королевств", очередной приквел "Игры престолов" по мотивам одноименного цикла повестей Джорджа Мартина.

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