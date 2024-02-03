С актером расторгли контракт после заявления МИД Украины.

Сербский актер Милош Бикович, который поддерживает преступный режим Кремля и вторжение в Украину, таки не будет сниматься в третьем сезоне сериала "Белый лотос", ведь НBО расторгли с ним контракт. Эту информацию пишет издание Deadline.

Сам актер прокометировал это решение так:

"Для меня было большой честью быть избранным для съемок "Белого лотоса", телесериала, который я очень уважаю. Однако мое участие невозможно по причинам, выходящим за рамки искусства, и я не поддаюсь никакому повествованию, которое ставит под угрозу мою честность", - сказал Милош.

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Его небольшую роль Валентина - кокетливого йога и наставника отеля по улучшению жизни, будут менять в сериале.

Что известно о конфликте

В начале января HBO объявила, что сербский и российский актер Милош Бикович сыграет в сериале "Белый лотос". На эту ситуацию отреагировало Министерство иностранных дел Украины. В ведомстве раскритиковали НBО за приглашение актера, получившего награду от диктатора Владимира Путина за вклад в российскую культуру.

"HBO, можете ли вы работать с человеком, который поддерживает геноцид и нарушает международное право?"- говорится в заявлении МИД в соцсети х.

Напомним, недавно Филиппа Киркорова вырезали из сериала "Сваты".

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