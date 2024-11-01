Девушка также показала первые фото ребенка.

Американская актриса Александра Даддарио, которая известна по сериалам "Белый лотос" и "Почему женщины убивают", впервые стала мамой.

Этой радостной новостью 38-летняя звезда поделилась в своем Instagram. Она опубликовала фото новорожденного ребенка, которого обсыпала конфетами.

Однако кто родился у актрисы и как назвали первенца - Даддарио не отметила.

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"Я думаю, что это странная миска с конфетами", - подписала кадр с юмором новоиспеченная мамочка.

Известно, что отцом младенца является 55-летний телепродюсер Эндрю Форм. Александра обручилась с ним в 2021 году, а свадьбу влюбленные сыграли в 2022 году.

К слову, у мужчины уже есть двое сыновей от предыдущего брака с Джорданой Брюстер.

Что известно об Александре Даддарио

Александра дебютировала в кино в 2002 году в сериале "Все мои дети". Ее первой большой ролью стала Аннабет Чейз в фантастическом приключенческом фильме "Перси Джексон и Похититель молний". Однако участие в первом сезоне популярной драмы "Белый лотос" принесло ей номинации на премию "Эмми" в номинации "Лучшая женская роль второго плана в мини-сериале или фильме".

Напомним, ранее 37-летняя звезда сериала "Сплетница" Эд Вествик впервые станет отцом.

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