Музыкант отметил, что сейчас слушатели стали больше ценить украинскую музыку.

Музыкальный исполнитель CHEEV, ставший известным благодаря композиции "Гарно так", дал эксклюзивное интервью УНИАН и прокомментировал стремительную украинизацию музыкального фронта.

"Сейчас шоу-бизнес поделился на две части. Кто-то из звезд замалчивает войну, а кто-то наоборот пытается украинизировать свое творчество и переводит русскоязычные треки на украинский. Что касается первых, я не хочу никого осуждать, но такая их позиция мне непонятна. Также это хорошая возможность поклонникам этих артистов сделать свои выводы", - поделился CHEEV.

Он добавил, что уже известные хиты не стал бы переводить. И вот почему:

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"У каждого языка есть свойственная ему музыкальная ритмика и при переводе она теряется. Поэтому я лучше писал бы что-то новое. Но если артисты хотят этого, все равно это здорово".

В течение последних трех лет CHEEV почти все треки выпускал на украинском, поэтому полномасштабное вторжение в этом плане ничего не изменило. Однако, возможно, изменится тематика песен.

"Тематически - пока не знаю, насколько моя музыка изменится. Но мне, как автору, будет трудно и странно абстрагироваться от окружающего мира и не реагировать на войну. Это, безусловно, повлияет на меня", - резюмировал певец.

Напомним, Надя Дорофеева выпустила первый украиноязычный альбом "Сенси".

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