Певица растрогала новым альбомом.

Украинская певица Надя Дорофеева выпустила первый украиноязычный альбом "Сенси", в который вошли уже полюбившиеся слушателям песни и новые хиты.

Так, поклоники звезды уже могут послушать ее новые песни - "Охололо", "У твоїй душі", "Сенси", "Ні пуху", "Шанси", а также кавер на песню Скрябина "Люди як кораблі". Кроме того, в этот альбом вошла песня "Разноцветная", которую ранее Дорофеева перевела на украинский.

Интересно, что на обложке альбома маленькая Надя. Певица призналась, что в детстве она была наивной и беззащитной. С годами все изменилось, но самые главные смыслы она унесла с собой во взрослый мир.

"Смотрю на эту маленькую девочку и вспоминаю, как она была наивна, открыта, беззащитна. Как искренне любила и чувствовала все по-настоящему. Девочка выросла, в чем-то изменилась, но самые главные смыслы унесла с собой во взрослый мир. Надеюсь, вы тоже найдете в этих песнях свое, важное", - прокомментировала новый альбом певица.

Напомним, ранее Дорофеева растрогала украиноязычной песней "Крапають".

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