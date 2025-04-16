Актриса сильно испугалась взрывов, которые были совсем рядом.

Известная украинская актриса Ольга Сумская попала под обстрел в Днепропетровской области.

Жуткими кадрами она поделилась в своем Instagram. Ольга отметила, что на днях была на гастролях в городе Каменское, где играла спектакль. Однако вечером начался обстрел вражескими дронами.

"Вечер в Каменском... Между взрывами успели на поезд, слава Богу. Это был ужас", - написала актриса.

Сумская также добавила, что сильно испугалась, ведь рядом было слышно, как летят российские дроны на город. Также на видео можно услышать сильные взрывы.

"Господи! Спрячься! Опять летит", - обратилась актриса к своему мужу Виталию Борисюку, который стоял рядом на улице.

К слову, известно, что ночью 15 апреля россияне атаковали Каменское беспилотниками. В результате обстрела пострадали двое мужчин. К счастью, с Ольгой и ее мужем все хорошо.

Напомним, ранее известный российский шоумен Максим Галкин эмоционально отреагировал на ракетный удар россиян по Сумах. Он выразил свои соболезнования украинцам, которые пострадали от ракетной атаки оккупантов в воскресенье, 13 апреля.

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