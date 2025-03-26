Юморист убежден, что его коллегу всегда волновали только деньги.

Известный украинский юморист, ведущий, звезда "Лиги смеха" Фима Константиновский резко высказался об Антоне Лирнике, которого признали "иноагентом" в РФ. Как известно, комики вместе участвовали в "Лиге смеха" и работали на других проектах, но сейчас они не общаются.

Об этом Констатиновский сообщил в интервью для издания OBOZ.UA. Артист объяснил, почему его экс-коллега предал родину и долгое время жил в РФ, несмотря на войну в Украине.

По словам телезвезды, сейчас он не интересуется тем, что происходит в личной жизни и карьере Лирника. Он оборвал с ним все связи после начала полномасштабного вторжения. Фина считает, что юмориста в жизни всегда интересовали только деньги.

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По его мнению, он продался за кровавые рубли, поскольку четкой политической позиции у него никогда не было. В дополнение, комик указал, что Антон пытался усидеть на двух стульях, но, как оказалось, ничего хорошего из этого не вышло.

"Откровенно говоря, мне безразлично, что происходит с Антоном Лирником. Хотя до большой войны я часто пересекался с ним, и у нас были совместные проекты. Однако за эти три года ни разу не думал о нем. Что он за человек? Я считаю, что это человек, который пытался усидеть на двух стульях. У него нет конкретной позиции. Да и творческого полета. Мне всегда казалось, что его главная цель в творчестве - это деньги. Он хотел зарабатывать - это единственное, что его волновало, на мой взгляд. Конечно, деньги в творчестве играют большую роль. Но когда они становятся основным стимулом, то из этого ничего хорошего не получится", - поделился своими мыслями знаменитость.

Что известно о Лирнике

Юморист был известным в Украине шоуменом. Он стал популярным благодаря участию в "Лиге смеха", после чего его приглашали на другие известные шоу. Еще с 2014 года артист начал строить карьеру в России и жил на две страны.

Юморист, несмотря на нападение оккупантов, продолжал зарабатывать в стране-агрессоре, а начало большой войны он застал в РФ. Правда, тогда он не осудил террор россиян, а лишь призвал к миру. Более того, ни разу от него не было высказываний о том, что Россия виновата в войне. Позже Антон уехал в Турцию, а затем переехал в Испанию. Сейчас он почти не вспоминает о войне в соцсетях.

Напомним, ранее о Лирнике высказался звезда "Дизель Шоу" Олег Иваница. Он не хочет упоминать его имени в публичном пространстве. Артист и военный убежден, что обсуждать предателей и беглецов - это деградация.

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