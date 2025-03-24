Анна впервые поделилась подробностями отношений с возлюбленным.

Украинская актриса и звезда сериала "Крепостная" Анна Сагайдачная заговорила об отце своей дочери и почему до сих пор не вышла за него замуж.

Не секрет, что три месяца назад она стала мамой во второй раз. Анна родила дочь, однако до сих пор не рассекречивает своего избранника. Но в интервью Славе Демину женщина призналась, что с возлюбленным они уже больше года вместе и назвала причину, почему скрывает его от публики.

"Сейчас не очень радуются чужому счастью. Многие люди сосредоточены на своем горе, на своей беде, потому что у каждого она есть. А это моя жизнь и я вот на данный момент приняла такое решение, что не хочу это публиковать, что вот мы здесь такие счастливые, вот мы здесь такие... Я не суеверная, но мне так почувствовалось, я не могу это объяснить. Есть вещи, которые я чувствую, что сейчас надо так", - отметила актриса.

Видео дня

Сагайдачная также впервые рассказала, что мужчина давно ей сделал предложение, но она не была готова к свадьбе из-за развода со своим бывшим Евгением Третьяком.

"Я получила документ о разводе, и мы начали встречаться. Он сразу сказал, что я тебя искал всю жизнь. А потом как-то спросил: "Почему не узаконить наши отношения?". А я только что развелась и сказала: "Давай позже, а не так сразу", - рассказала женщина.

Но сейчас после официального развода прошло больше года. По словам Анны, она готова снова надевать кольцо на палец и сказала об этом так:

"К замужеству, думаю, готова. Но не представляю, в каком это должно быть формате. Не хочется что-то большое, но и не просто пойти и расписаться. Хочется, чтобы это было событие".

Напомним, ранее ведущая Соломия Витвицкая ответила, будет ли устраивать свадьбу с женихом-воином.

Вас также могут заинтересовать новости: