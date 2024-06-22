Ведущий признался, общаются ли они сейчас.

Украинский шоумен и ведущий Андрей Джеджула, который высказался об Олеге Виннике, рассказал об общении с экс-возлюбленной - певицей Сантой Димопулос. Знаменитость признался, что много лет они не поддерживали связь.

Как известно, Джеджула и Димопулос не были в официальном браке. Однако у них родился сын Даниэль. Расставание звезд сопровождалось скандалами и конфликтами из-за прав опеки над сыном. Поэтому, как говорит Андрей, общение он поддерживал только с мальчиком. Но в этом году Санта неожиданно вышла на связь, и сама написала ведущему. После этого их общение возобновилось.

"С мамой моего сына мы расходились спокойно. Это уже дальше начались какие-то неприятные вещи, но не я начинал первым. Поэтому так случилось, что на протяжении лет у нас не было никаких контактов. Связь я держал исключительно с сыном. У него есть карточка, которая подвязана к моему счету. Мы договорились о сумме, которую он имеет в месяц от меня на личные расходы. А с его мамой мы начали общаться 1 января этого года. Она сама мне написала по поводу вопросов, касающихся Даниэля. Но не могу сказать, что у нас сейчас тесное общение - разговоры исключительно о том, что является зоной интересов сына", - заявил шоумен в интервью для OBOZ.UA.

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Джеджула также отреагировал на развод Санты с бизнесменом Игорем Кучеренко после 11 лет брака. По словам Андрея, он не был рад такой новости, ведь, говорит, что сын уже привык к отчиму, и это могло также негативно повлиять на него.

"Я считаю, что это плохая новость. Мой сын жил в среде, к которой привык, а сейчас это все меняется. Откровенно хочу сказать, что я с мужем Санты очень легко находил общий язык. Мы общались с ним время от времени, когда требовали этого какие-то вопросы, связанные с сыном. А сейчас опять потребуется выстраивать отношения с кем-то другим, сыну привыкать. Но я, в отличие от бывших жен, желаю им только счастья. И хочу, чтобы мужчины, которых они выбирают, были хорошими людьми, потому что с мамами находятся мои дети", - добавил ведущий.

К слову, у Джеджулы двое детей от разных женщин. В браке с блогершей Юлией Реус у него родилась дочь Аделина. Сейчас шоумен разведен и пока его сердце свободно.

Напомним, ранее Санта Димопулос ответила, хотела ли после развода вернуть мужа.

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