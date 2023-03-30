Они не смогли найти общий язык.

Украинская певица Алина Паш заявила, что у нее не сложились отношения с лидером группы Kalush Orchestra Олегом Псюком. Разногласия у них возникли после Нацотбора на Евровидение-2022, когда Паш заняла первое место, а Псюк обвинил конкурс в фальсификации голосов.

В интервью проекту "Розмова" Паш сказала, что пыталась тогда поговорить с Олегом, но он даже не смотрел в ее сторону. При этом с другими участниками группы она нашла общий язык.

"Я не уважаю Псюка. Он мне не может нормально смотреть в глаза. На Евровидении на Нацотборе не смотрел, когда я пыталась прежде всего поговорить. Зато все остальные члены команды очень классные. Они мне очень нравятся, и они со мной общались", - сказала Паш.

При этом певица отметила, что ей нравится творчество группы Kalush Orchestra, так как они пишут современную музыку и вытесняют из чартов российскую.

Напомним, после скандала на Нацотборе Алина Паш не поехала на Евровидение. Ее место заняла группа Kalush Orchestra, которая одержала победу с песней "Stefania".

Вас также могут заинтересовать новости: