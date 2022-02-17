Оргкомитет определит кто поедет на Евровидение в Турин вместо Алины Паш, которая сняла свою кандидатуру.

Кто будет представлять Украину на Евровидении-2022 в Турине, станет известно после заседания оргкомитета.

Об этом "Суспільному" сообщил представитель оргкомитета конкурса Дмитрий Хоркин. Он также рассказал детали разговора с Алиной Паш, которая заявила, что не будет представлять Украину на конкурсе.

По его словам, после того, как был получен ответ от ГПСУ о фальшивой справке, у большинства членов оргкомитета возникло желание прекратить участие Алины Паш в отборе на Евровидение.

"Ее аргументы и общение с ней не убедило членов оргкомитета", - отметил Хоркин.

Он также сказал, что пост Алины в сети о снятии кандидатуры появился еще во время обсуждений.

"Я спросил как председательствующий на этом заседании Алину, означает ли это то, что она напишет заявление? На что получил от нее ответ "Нет", она еще будет взвешивать этот вопрос. Она ответила: "Я не столько хочу порвать с конкурсом, как хочу порвать с этой грязью", - рассказал подробности Хоркин.

По его словам, для НОТУ сейчас главное, чтобы Украина была представлена на Евровидении, а вопрос о неучастии уже не ко времени.

"Если бы мы об этом заявили раньше, но мы уже участвуем. Желательно, чтобы мы все же отправили представителя или представительницу, или группу", - подчеркнул он.

Хоркин отметил, что Украина должна дождаться результатов заседания оргкомитета, где будет определен вопрос о том, кто поедет на конкурс. Он пояснил, что по практике избирается кто-то из финалистов уже проведенного конкурса.

"Второй, третий номер. Будем думать, как выходить из ситуации, в которую мы попали из-за не очень добропорядочного поведения исполнительницы и ее представителя", - добавил он.

Между тем, согласно свежей информации, оргкомитет решил обратиться к группе "Kalush Orchestra" с предложением представлять Украину на Евровидение-2022 в Турине.

"Для вещателя важно сохранить доверие зрителей к песенному конкурсу, поэтому Общественное предлагает группе, которая заняла второе место в финале и получила наибольшую поддержку зрителей, представить Украину на Евровидении-2022, руководствуясь принципом соблюдения рейтинговой таблицы финалистов национального отбора", - говорится в сообщении Общественного.

Напомним, группа "Kalush Orchestra" заняла второе место в финале и получила 14 баллов в целом, из них максимальные 8 баллов от зрителей и 6 баллов от судей.

Скандал с Алиной Паш после победы в Нацотборе на Евровидение-2022

Alina Pash 12 февраля победила в финале нацотбора на Евровидение-2022. Сразу после объявления результатов начал разгораться скандал. В частности, фавориты зрителей Kalush Orchestra заподозрили организаторов в нечестном подсчете голосов.

Позже стало еще жарче: в сети напомнили, что Алина Паш внесена в базу "Миротворца" за незаконное посещение оккупированного Крыма в 2015 году. Поэтому артистка попросила своих представителей предоставить "Общественному" справку о законности посещения полуострова. 15 февраля в Госпогранслужбе Украины заявили, что не выдавали певице этот документ, то есть он фейковый. Кроме того, Паш еще раз сама запросила справку у пограничников.

Напомним, среди условий участия в нацотборе Евровидения 2022 прописано, что участник не должен посещать временно оккупированные территории с нарушением украинского законодательства.

Организаторы заявили, что готовы дисквалифицировать победительницу национального отбора на Евровидение 2022 Алину Паш, если подтвердится, что она посещала оккупированный Крым не с украинской стороны.

Также "Общественное" заявляло, что Украине может грозить дисквалификация с конкурса. Причина - в скандале, где могут увидеть заполитизированность.

16 февраля стало известно, что пограничники не могут предоставить справку Алине Паш относительно поездки в Крым, потому что уже истек 5-летний срок, когда выдается такой документ.

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