В шпионской картине сыграли также знаменитые артисты Ричард Гир и Майкл Фассбендер.

Украинский актер, известный по лентам "Носорог", "Первые ласточки", "Оставайся онлайн" Александр Рудинский снялся в американском сериале "Агентство". Артист рассказал, какая роль досталась ему в шпионской картине.

В своем Instagram знаменитость опубликовал кадры со съемок сериала. Рудинский сыграл роль украинского военного Александра Бутенко. Об этом он рассказал в интервью изданию Harper's Bazaar. Его герой появляется во 2, 3, 9 и 10 сериях сериала. Он выполняет задания, выдавая себя за врача. Съемки проходили в Лондоне, Великобритания.

Продюсером картины стал известный американский актер и режиссер Джордж Клуни ("Одинокие волки", "Одиннадцать друзей Оушена"). А на одной съемочной площадке с украинцем играли свои роли также артисты Майкл Фассбендер, Ричард Гир и Джеффри Райт.

"Что для меня особенно важно, это тема Украины, которая проходит линейно через весь сюжет... Мой персонаж - Саша Бутенко, украинский военный, который выполняет задания под прикрытием врача как на подконтрольной, так и на оккупированной территории Украины", - рассказал Рудинский.

Также Александр рассказал, что было самым сложным для него во время съемок. Оказалось, что актеру было сложно длительное время находиться за границей, вдали от своих родных. Однако, несмотря на это, артист наслаждался процессом и говорит, что осуществил свою давнюю мечту, ведь хотел сняться в этой картине.

"Самое сложное для меня было находиться вдали от семьи. Это, пожалуй, единственное, что давалось трудно. Все остальное прошло прекрасно, ведь я давно мечтал об этом проекте и работал над собой, чтобы оказаться на таком уровне", - добавил кинозвезда.

К слову, "Агентство" - это адаптация французского сериала "Бюро легенд", который выходил на экраны с 2015 до 2020 года. По сюжету события происходят вокруг агента ЦРУ с кодовым именем "Марсианин". Он работал в загадочном отделе, отвечающем за подготовку и работу с разведчиками на долгосрочных миссиях. Почти шесть лет главный герой выполнял задания под прикрытием, однако неожиданно его вызывают в главный офис в британской столице и его жизнь меняется.

Напомним, ранее Александр Рудинский снялся в американском сериале от Netflix "Декамерон". Артист рассказал о съемках картины и показал кадры со съемочной площадки.

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