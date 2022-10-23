Брат актрисы уже семь месяцев находится в плену.

Украинская актриса Алена Алымова, звезда сериала "Когда мы дома" рассказала, что ее брат Алексей в начале полномасштабной войны попал в российский плен.

Алымова отметила, что ее брат приехал в Мариуполь за 5 месяцев до войны. До этого времени он находился в Киеве, где проходил обучение на полицейского. А уже в марте вместе с побратимами он попал в плен, как раз в тот период, когда была эвакуация жителей. Мужчина уже семь месяцев там находится, и за все это время оккупанты лишь единожды разрешили ему связаться с семьей.

"На фото я и мой брат. Фото сделано в 2021 году перед Пасхой. Леша приехал в Киев из Мариуполя проходить обучение на полицейского. Сегодня 225 день его плена, наших надежд и молитв. Совсем недавно с ним разрешили переписку, я радовалась сквозь слезы", – поделилась актриса на своей странице в Instagram.

Также она призвала поклонников распространить эту информацию и помочь освободить ее брата из плена.

Напомним, звезда "Сватов" рассказала, как ее едва не "надули" мошенники с гуманитаркой.

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