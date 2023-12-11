Николаенко является патриотом своей страны.

Звезда популярного украинского сериала "Последний москаль" Владимир Николаенко отправился на фронт. Об этом сообщил его коллега, народный артист Украины Богдан Бенюк.

Как рассказал Бенюк в интервью для YouTube-канала "Різні люди", Николаенко призвали в ВСУ в 54 года. Он говорит, что старается помогать коллеге, с которым делил одну гримерку.

"Конечно, стараемся поддерживать. Но то, что мы собираем, мы понимаем, что это точечная поддержка идет, но все равно нужно это делать", – отметил Бенюк.

Стоит отметить, что Владимир Николаенко успел зарекомендовать себя как хорошего актера и патриота своей страны. Его можно было увидеть в таких фильмах и сериалах как "Последний москаль", "Великі вуйки", "Сваты 2" и многих других.

Также он очень любил театр, поэтому принял приглашение художественного руководителя театра имени Франко Сергея Данченко поступить в труппу.

Напомним, 10 лекабря 2023 года стало известно о смерти известного украинского актера Андрея Павленко, который запомнился зрителям по ролям в сериалах "Женский доктор", "Дорога домой", "Ментовские войны" и других.

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