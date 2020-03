Дорофеева засунула пальчик в рот и выставила попу (фото)

Певица опубликовала черно-белый снимок, на котором она в темном купальнике.

Популярная украинская певица, солистка группы "Время и Стекло" Надя Дорофеева восхитила поклонников своим новым сексуальным фото.

На своей странице в Instagram певица опубликовала черно-белый снимок, на котором она в темном купальнике выставила на показ свою попу. Одной рукой она держится за купальник, а указательный палец Дорофеева положила себе в рот, демонстрируя татуировки на левой руке. "All you need is love" (Все что тебе нужно - это любовь - ред.) - написано у нее на руке.

«Ничего нового, в прочем, как всегда, когда нечем удивить показывай всем жопу», «Ну почему это так офигенно?!», «Малая жопа», «Львица царица», «Надя так и хочет показать всем свою попку», - комментировали поклонники Дорофеевой.

Как сообщал УНИАН, на днях Дорофеева засмущала поклонников новым пикантным фото. На своей странице в Instagram Дорофеева показала черно-белый снимок, на котором она задрала джинсовую мини-юбку, засветив татуировку с надписью "Good" на бедре и белые трусы.